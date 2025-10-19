विज्ञापन

श्वेता तिवारी ने इस हैंडसम हंक के साथ मनाई दिवाली पार्टी, फैंस में मची खलबली, जानें कौन है यह शख्स

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी हाल ही में अपनी बेटी पलक तिवारी के साथ अपनी दोस्त के घर दिवाली पार्टी में शामिल हुईं. कसौटी ज़िंदगी की फेम ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए.

Read Time: 2 mins
Share
श्वेता तिवारी ने इस हैंडसम हंक के साथ मनाई दिवाली पार्टी, फैंस में मची खलबली, जानें कौन है यह शख्स
श्वेता तिवारी ने इस हैंडसम हंक के साथ मनाई दिवाली पार्टी
नई दिल्ली:

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी हाल ही में अपनी बेटी पलक तिवारी के साथ अपनी दोस्त के घर दिवाली पार्टी में शामिल हुईं. कसौटी ज़िंदगी की फेम ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिसमें वह गोल्डन ब्लैक साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं. श्वेता ने दिवाली सेलिब्रेशन के कुछ दिल को छू लेने वाले पल शेयर किए. श्वेता तिवारी ने इंस्टाग्राम पर ये पल शेयर किए और पोस्ट को कैप्शन दिया, “पटाखों से भी ज़्यादा तेज़ वाइब्स.”

वीडियो में श्वेता तिवारी एक्टर विकास कलंत्री के साथ डांस करती दिख रही हैं. वहीं वह वरुण कस्तूरिया के साथ पोज़ देती और उनके साथ खूब मस्ती करती दिख रही हैं. उन्होंने अपनी दोस्त के साथ पानी पूरी पार्टी भी एन्जॉय की. एक वीडियो में श्वेता दोस्तों के साथ कराओके सेशन एन्जॉय कर रही हैं.

कौन है यह शख्स

टीवी अदाकारा श्वेता तिवारी के साथ फोटो में वरुण कस्तूरिया नजर आ रहे हैं. दोनों की जबरदस्त केमेस्ट्री है. दोनों साथ में कमाल लग रहे हैं.आपके बता दें कि वरुण कस्तूरिया और श्वेता तिवारी साथ में काम कर चुके हैं. ऑनस्क्रीन श्वेता तिवारी ने वरुण कस्तूरिया की मां का रोल प्ले किया था. वरुण कस्तूरिया श्वेता तिवारी के साथ बेहद खास रिश्ता शेयर करते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shweta Tiwari, Shweta Tiwari  instagram, Shweta Tiwari  hit Tv Serial, Shweta Tiwari Diwali Photo, Shweta Tiwari News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com