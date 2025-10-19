विज्ञापन
7 minutes ago

India vs Australia LIVE Score, IND vs AUS 1st ODI 2025: पहले वनडे में रोहित शर्मा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं. पारी का आगाज करते हुए वह महज 8 रन बनाकर आउट हुए है. विपक्षी टीम के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने उन्हें मैट रेनशॉ के हाथों कैच आउच करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. टीम का स्कोर 3.4 ओवरों की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन है. (SCORECARD)

टीमें :

भारत प्लेइंग इलेवन

1 रोहित शर्मा, 2 शुभमन गिल (कप्तान), 3 विराट कोहली, 4 श्रेयस अय्यर, 5 केएल राहुल (विकेटकीपर), 6 अक्षर पटेल, 7 नीतीश रेड्डी, 8 वॉशिंगटन सुंदर, 9 हर्षित राणा, 10 मोहम्मद सिराज, 11 अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवन

ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेज़लवुड

Here are the Live Score and Updates of India vs Australia 1st ODI match -

Oct 19, 2025 09:26 (IST)
IND vs AUS Live Score: इंडिया को लगा पहला झटका, रोहित सस्ते में लौटे पवेलियन

Oct 19, 2025 09:13 (IST)
IND vs AUS Live Score: गिल के बल्ले से निकला पहला चौका

भारतीय की तरफ से पारी का पहला चौका कैप्टन शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला है. युवा गिल ने जोश हेजलवुड के ओवर में मिड ऑफ की ओर सीधा ड्राइव लगाते हुए यह चौका बटोरा है. 

Oct 19, 2025 09:00 (IST)
IND vs AUS 1st ODI Live: रोहित शर्मा और शुभमन गिल कर रहे हैं भारतीय पारी का आगाज

भारतीय टीम की तरफ से कैप्टन शुभमन गिल और 'हिटमैन' शर्मा पारी का आगाज करने के लिए मैदान में आए हैं. पहले वनडे का खेल शुरु हो चुका है. 

Oct 19, 2025 08:57 (IST)
राष्ट्रगान के लिए मैदान में उतरे भारतीय स्टार

राष्ट्रगान शुरु हो चुका है. भारतीय स्टार मैदान में हैं. 

Oct 19, 2025 08:53 (IST)
रोहित शर्मा और शुभमन गिल करेंगे पारी का आगाज!

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर भारतीय को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. पूरी संभावना नजर आ रही है कि कैप्टन शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा पारी का आगाज करेंगे. 

Oct 19, 2025 08:36 (IST)
IND vs AUS 1st ODI Live: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

Oct 19, 2025 08:33 (IST)
IND vs AUS, 1st ODI Live: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस

भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. 

Oct 19, 2025 08:28 (IST)
IND vs AUS, 1st ODI Live: ऑस्ट्रेलिया में हमेशा खेलने में मुझे मजा आता है

विराट कोहली

"विराट कोहली ने ऑप्टस स्टेडियम में फॉक्स डेस्क पर एडम गिलक्रिस्ट और रवि शास्त्री से बात की. कोहली ने कहा "यह एक ऐसी जगह है जहां मैंने अपने क्रिकेट का भरपूर आनंद लिया है. कड़ा संघर्ष और कई लड़ाइयां लड़ी है. अगर आप कड़ी मेहनत से क्रिकेट खेलते हैं, तो चाहे आप अपने विरोधियों के सामने ही क्यों न हों, आपको उनका सम्मान मिलता है. मुझे पर्थ आकर बहुत मज़ा आता है, यहां तेज़ गति और उछाल का आनंद मिलता है.  टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए हुए मुझे काफी समय हो गया है, बस ज़िंदगी की लय पकड़ रहा हूं. घर पर बच्चों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है."

Oct 19, 2025 08:25 (IST)
IND vs AUS: नीतीश कुमार रेड्डी ने इसी मैदान पर टेस्ट डेब्यू किया था, अब वनडे में डेब्यू कर रहे हैं

Oct 19, 2025 08:20 (IST)
IND vs AUS 1st ODI: कोहली के पास इतिहास रचने का मौका

सचिन तेंदुलकर सीमित ओवरों के क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने वनडे में 18,426 रन और एकमात्र टी20I में 10 रन बनाए हैं.  इस तरह उनके कुल रन 18,436 होते हैं. दूसरी ओर, विराट कोहली के वनडे में 14,181 और टी20I में 4,188 रन हैं, यानी उनके कुल रन 18,369 हैं. बस 68 रन और बनाने के बाद विराट सचिन को पीछे छोड़कर सफ़ेद गेंद के सबसे महान बल्लेबाज़ बन जाएँगे.

Oct 19, 2025 08:19 (IST)
IND vs AUS 1st ODI Live: नीतीश कुमार रेड्डी ने किया डेब्यू

 नीतीश कुमार रेड्डी को वनडे डेब्यू कैप मिला है. नितीश कुमार रेड्डी को रोहित शर्मा से वनडे कैप प्राप्त हुआ है. बता दें कुछ ही देर में टॉस होने वाला है. 

