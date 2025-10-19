India vs Australia LIVE Score, IND vs AUS 1st ODI 2025: पहले वनडे में रोहित शर्मा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं. पारी का आगाज करते हुए वह महज 8 रन बनाकर आउट हुए है. विपक्षी टीम के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने उन्हें मैट रेनशॉ के हाथों कैच आउच करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. टीम का स्कोर 3.4 ओवरों की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन है. (SCORECARD)

टीमें :

भारत प्लेइंग इलेवन

1 रोहित शर्मा, 2 शुभमन गिल (कप्तान), 3 विराट कोहली, 4 श्रेयस अय्यर, 5 केएल राहुल (विकेटकीपर), 6 अक्षर पटेल, 7 नीतीश रेड्डी, 8 वॉशिंगटन सुंदर, 9 हर्षित राणा, 10 मोहम्मद सिराज, 11 अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवन

ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेज़लवुड

Here are the Live Score and Updates of India vs Australia 1st ODI match -