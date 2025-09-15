VIDEO: पाकिस्तान के 'राष्ट्रगान' की जगह बजा 'Jalebi Baby' सॉन्ग, शर्म से लाल हुए पाकिस्तानी

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: पाकिस्तान के लिए 14 सितंबर का दिन बेहद निराशाजनक रहा. ग्रीन टीम इस दिन को कभी सपनों में भी याद नहीं करना चाहेगी. मैच के दौरान उसे करारी शिकस्त का सामना तो करना ही पड़ा. भारत के उसके साथ तल्ख रिश्ते भी खुलकर सामने आ गए हैं. मैच के दौरान दोनों टीमों की तरफ से खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया. यही नहीं जब वह राष्ट्रगान के लिए मैदान में पहुंचे तो उनके राष्ट्रगान की जगह 'जलेबी बेबी' गाना बज गया. जरूर यह एक चूक थी. मगर यह सब दर्शाता है कि कल का दिन उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा रहा.

ना हाथ मिले ना नजरें मिली

क्रिकेट का कोई भी खेल हो. अक्सर देखा जाता है कि टॉस के बाद दोनों टीमों के कप्तान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए पिछले मुकाबले में हाथ मिलाना तो दूर सूर्या ने सलमान आगा की तरफ देखा तक नहीं. यह बात साफ दर्शाती है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ अब कोई भी बातचीत नहीं करना चाहती है.

DJ played Jalebi Baby song on Pakistan National anthem 🤣#INDvsPAK #BoycottINDvPAK pic.twitter.com/rJBmfvqedI — 𝗩 𝗔 𝗥 𝗗 𝗛 𝗔 𝗡 (@ImHvardhan21) September 14, 2025

भारत को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो दुबई में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाने में कामयाब हुई थी. सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 44 गेंद में 40 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा निचले क्रम में आक्रामक खेल दिखाते हुए शाहीन अफरीदी ने 16 गेंदों में नाबाद 31 रनों का योगदान दिया.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 128 रनों के लिए लक्ष्य को भारतीय टीम ने 15.5 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंद में नाबाद 47 रनों की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने क्रमशः 31-31 रनों का योगदान दिया.

