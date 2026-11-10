नंबर 6 वैभव सूर्यवंशी, सहवाग के बेटे आर्यवीर की टॉप-10 में एंट्री, U-19 एशिया कप में बड़ी पारी खेलने वाले बैटर

Aryaveer Sehwag Century: अंडर-19 एशिया कप में आर्यवीर सहवाग ने यूएई के खिलाफ मैच में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और 160 जमाने में सफल रहे. आर्यवीर ने 131 गेंद पर अपना शतक पूरा किया,शतक पूरा करने के बाद भी आर्यवीर का बल्ले नहीं थमा और अपनी पारी को बड़ा करते रहे. आखिर में 168 गेंद पर 160 रन बनाकर आर्यवीर आउट हुए. अपनी ऐतिहासिक पारी में आर्यवीर ने 17 चौके और 7 छ्क्के लगाए. इस पारी में आर्यवीर का स्ट्राइक रेट 95.24 का रहा.

बता दें कि 160 रन का पारी खेलकर आर्यवीर ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है. आर्यवीर अब अंडर 19 एशिया कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के 8वें बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में पहले नंबर पर अभिज्ञान अभिषेक कुंडू हैं जिन्होंने 209 रन की नाबाद पारी खेली है. वहीं, वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 एशिया कप में 171 रन की पारी खेलने का रिकॉर्ड बनाया है. वैभव अंडर 19 एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर हैं.

अंडर-19 एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज

अभिज्ञान अभिषेक कुंडू 209*

सौम्या सरकार- 209

समीर मिन्हास 177*

मीत भावसार 175*

समीर मिन्हास 172

वैभव सूर्यवंशी 171

अयान मिस्बाह- 163

आर्यवीर सहवाग 160

शाहजैब खान 159

अहसान अल मुमीन 152*

आर्यन सक्सैना 150

ओम थान 139*

160 रन की ऐतिहासिक पारी

बता दें कि आर्यवीर की पारी शुरुआत में बेहद ही संघर्ष भरी रही थी. पहले 13 गेंद पर आर्यवीर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे. उनके बल्ले से पहला रन 14वीं गेंद पर आया था. लेकिन इसके बाद आर्यवीर ने पीछे मुड़कर देखा और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर यूएई के गेंदबाजों का हाल बेहाल कर दिया. एक बार जब आर्यवीर ने अपनी पचासा पूरा किया तो इसके बाद इस बल्लेबाज ने अपने पिता के अंदाज में बल्लेबाजी कर तहलका मचा दिया. आर्यवीर ने मैदान के हर तरफ शॉट खेलकर 160 रन की पारी खेली.

इस U19 एशिया कप 2026 में आर्यवीर सहवाग

नेपाल के खिलाफ 70*(52)

पाकिस्तान के खिलाफ 22(40)

UAE के खिलाफ 160(167)

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