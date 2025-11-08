विज्ञापन
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज पर कब्जा जमाएगा भारत! टॉस के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कह दी बड़ी बात

Suryakumar Yadav and Mitchell Marsh statement IND vs AUS 5th T20I: ब्रिस्बेन में शनिवार को बारिश का खतरा बना हुआ है. यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

IND vs AUS 5th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार को ब्रिस्बेन में टी20 सीरीज का पांचवां मुकाबला खेला जाना है. टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर चुकी है. ऐसे में मेहमान टीम के पास सीरीज जीतने का शानदार मौका है. इस बीच ब्रिस्बेन में पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की.

टॉस के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा 

जब तक आप मैच जीत रहे हों और टॉस हार रहे हों, तब तक सब ठीक है. हम मैदान पर उतरकर खुद को साबित करना चाहते हैं. टीम का लक्ष्य क्या है, यह समझना हमेशा अच्छा होता है. सभी बल्लेबाजों को एहसास हो गया था कि यह 200 विकेट नहीं था. पिछले मैच में सभी ज़रूरी चीज़ें सही थीं, बस यही जारी रखना चाहते हैं. द्विपक्षीय मैच जीतना हमेशा अच्छा होता है. साथ ही, आप कौन सा संयोजन चाहते हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है. सलामी बल्लेबाजों के अलावा, यह एक ऐसा प्रारूप है जहाँ सभी को बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन अपनाना होगा. एक बदलाव - तिलक आराम कर रहे हैं, रिंकू टीम में आए हैं.

टीम इंडिया ने होबार्ट में खेला गया तीसरा मुकाबला 5 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली. इसके बाद क्वींसलैंड में खेले गए मैच को 48 रन से जीतकर सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई. भारतीय टीम वनडे सीरीज 1-2 से गंवा चुकी है. ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश टी20 सीरीज को जीतकर हिसाब बराबर करने की होगी.

ब्रिस्बेन में शनिवार को बारिश का खतरा बना हुआ है. यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

