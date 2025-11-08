विज्ञापन
IND vs AUS: टिम डेविड नहीं, अब दुनिया अभिषेक शर्मा को रखेगी याद, बनाया गजब का T20I वर्ल्ड रिकॉर्ड

Abhishek Sharma T20I One Thousand Runs World Record: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में टी20 सीरीज के पांचवें मुकाबला में अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में बड़ा कारनामा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अभिषेक शर्मा पांचवें मुकाबले में 8 गेंद खेलकर 11 रन बनाने के साथ ही गेंदों के लिहाज से कुल 528 गेंदो में सबसे तेज एक हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड (Abhishek Sharma Break Tim David Fastest T20I Runs World Record) के नाम था, जिन्होंने 569 गेंदों में यह मील का पत्थर हासिल किया था. इससे पहले चौथे मुकाबले तक अभिषेक शर्मा ने 521 गेंदों में 989 रन बनाए थे.

टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर चुकी है. ऐसे में भारतीय टीम के पास सीरीज जीतने का शानदार मौका है. इस बीच ब्रिस्बेन में पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की.

भारतीय खिलाड़ियों में टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज़ 1000 रन बनाने (Fastest One Thousand T20I Runs by Indian Players) के रिकॉर्ड के मामले में विराट कोहली के (27 पारियों में 1000 रन) के बाद अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 रन बनाने के साथ 28 पारियों में 1000 रन पूरा कर लिया है और पारियों के बाद दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं और  केएल राहुल (29 पारियां) और सूर्यकुमार यादव (31 पारियां) दोनों को पीछे छोड़ दिया है.

Cricket
