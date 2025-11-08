Vande Bharat Trains Schedule: चार नई वंदे भारत ट्रेनों का PM ने किया शुभारंभ, दो ट्रेन यूपी से, यहां देख लीजिए पूरा शेड्यूल

देश को आज चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात मिल गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर इनका शुभारंभ किया. इनमें से एक ट्रेन को पीएम मोदी ने वाराणसी स्टेशन से सीधे रवाना किया, जबकि बाकी तीन ट्रेनों का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया. रेलवे बोर्ड ने चारों वंदे भारत ट्रेनों का रूट और शेड्यूल जारी कर दिया है. खास बात यह है कि इनमें से तीन ट्रेनें उत्तर प्रदेश से चलेंगी. नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली, बेंगलुरु से एर्नाकुलम और वाराणसी से खजुराहो के बीच चलाई जाएंगी.

वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत ट्रेन

26422/26421 वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत ट्रेन: इस ट्रेन को सुबह 5:25 बजे वाराणसी से चलाया जाएगा, जो विंध्याचल, प्रयागराज, छिवकी, चित्रकूट धाम, बांदा, महोबा होते हुए खजुराहो दोपहर 1:10 पर पहुंचेगी. इसके बाद ट्रेन खजुराहो से दोपहर 3:20 पर चलेगी और रात 11 बजे वाराणसी पहुंचेगी. इस ट्रेन को गुरुवार को छोड़कर सभी दिन चलाया जाएगा.

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत का शेड्यूल

26504/26503 लखनऊ जंक्शन- सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस: यह ट्रेन सुबह 5 बजे लखनऊ जंक्शन से रवाना होगी और सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद, रुड़की होते हुए दोपहर 12:45 बजे सहारनपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन दोपहर 3 बजे चलेगी और रात 11 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी. ये ट्रेन सोमवार को छोड़कर सभी दिन संचालित की जाएगी.

फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस

26462/26461 फिरोजपुर कैंट -दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस: यह ट्रेन सुबह 7:55 बजे फिरोजपुर कैंट से चलकर फरीदकोट, बठिंडा, धुरी, पटियाला, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, पानीपत होते हुए दोपहर 2:35 बजे दिल्ली पहुंचेगी. यही ट्रेन शाम 4 बजे दिल्ली से रवाना होगी और रात 10:35 बजे फिरोजपुर कैंट पहुंचेगी. यह ट्रेन सिर्फ बुधवार को नहीं चलेगी.

केएसआर बेंगलुरु -एर्नाकुलम वंदे भारत

26651/26652 केएसआर बेंगलुरु -एर्नाकुलम वंदे भारत एक्सप्रेस: ट्रेन बेंगलुरु से सुबह 5:10 बजे चलाई जाएगी. ये ट्रेन कृष्णराजपुरम, सलेम, इरोड, तिरुपपुर, कोयंबटूर, पलक्कड़, थ्रिसुर रुकते हुए दोपहर 1:50 बजे एर्नाकुलम पहुंचेगी. इसी ट्रेन को दोपहर 2:20 बजे एर्नाकुलम से चलाया जाएगा जो रात 11 बजे केएसआर बेंगलुरु पहुंचेगी. ये ट्रेन बुधवार को छोड़कर सभी 6 दिन चलाई जाएगी.

वंदे भारत ट्रेनों पर हर भारतीय को गर्व

वाराणसी से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'आज वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही हैं... वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बनाई गई एक ऐसी ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है.'

उन्‍होंने कहा, 'आज जिस तरह भारत ने विकसित भारत के लिए अपने संसाधनों को बेहतर बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें मील का पत्थर बनने जा रही हैं.'