केरल, तमिलनाडु समेत इन राज्यों में आज होगी मूसलाधार बारिश, बढ़ेगी ठंड; दिल्ली की हवा कितनी जहरीली?

Weather Update दिल्ली वाले इन दिनों दोहरी मार झेल रहे हैं. एक तो गिरता तापमान और दूसरा जहरीली हवा. बात अगर तापमान की करें तो सर्दी अब दिल्ली-एनसीआर में बढ़ने लगी है. शुक्रवार का पूरा दिन बहुत ठंडा रहा. 8 नवंबर के लिए मौसम विभाग का अपडेट जानें.

देशभर में कैसा है मौसम का हाल.
  • उत्तर भारत के कई हिस्सों में नवंबर की शुरुआत से ही दिन और रात दोनों समय ठंड बढ़ती जा रही है
  • मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज हवा और भारी बारिश के साथ ठंड की चेतावनी जारी की है.
  • दिल्ली में गिरते तापमान के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा हैं, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है.
नई दिल्ली:

उत्तर भारत में ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक, अब सर्दी का सितम बढ़ने लगा है. पहले तो सिर्फ सुबह-शाम ही सर्दी का ऐहसास होता था लेकिन अब दिन के समय भी सिहरन महसूस होने लगी है. नवंबर के 10 दिन पूरे होने को हैं, ऐसे में ठंड बढ़ना तो लाजमी है. अब गर्म कपड़े निकालने में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें वरना बीमार पड़ने के पूरे चांस हैं. छंड के बीच बारिश ने टेंशन बढ़ा दी है. कुछ राज्यों में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसकी वजह से सर्दी और बढ़ जाएगी.मौसम विभाग ने देश के तीन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.इसका सर आसपास के राज्यों पर भी देखने को मिलेगा. 

ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR पर आज जहरीली धुंध की चादर, AQI 300 पार, आखिर ठंड बढ़ने से क्यों बढ़ने लगता प्रदूषण, जानें

देश के इन तीन राज्यों में आज होगी भारी बारिश

दक्षिण भारत के तीन राज्यों, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 8 नवंबर के लिए तेज हवा और बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है. बारिश के बाद ठंड बढ़ना तो लाजमी है. ऐसे में इन राज्यों का पारा 4 से 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है. जिससे ठंड और कंपकंपी छूट जाएगी. सुबह और शाम को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है. बारिश के अलर्ट के बाद समुद्री किनारे रहने वाले मछुआरों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है. 

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

दिल्ली वाले इन दिनों दोहरी मार झेल रहे हैं. एक तो गिरता तापमान और दूसरा जहरीली हवा. बात अगर तापमान की करें तो सर्दी अब दिल्ली-एनसीआर में बढ़ने लगी है. शुक्रवार का पूरा दिन बहुत ठंडा रहा. 8 नवंबर को भी तापमान में और कमी आ सकती है. सुबह-शाम हवा और ठिठुरन बढ़ाएगी. इस दौरान लोगों को गर्म कपड़े पहनने की जरूरत है. दोपहिया वाहन पर तो बिना कपड़ों के बाहर बिल्कुल भी न जाएं, वरना बीमार पड़ सकते हैं. 

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का हाल जानें

वहीं बात अगर प्रदूषण की करें तो दिल्ली-एनसीआर वाले दीवाली से पहले से ही प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. दीवाली के बाद तो हवा और जहरीली हो ह. सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण और बढ़ रहा है. 8 नवंबर को आनंद विहार में सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 दर्ज किया है, जो कि बहुत खराब है. वहीं विवेक विहार में एक्यूआई 386 दर्ज किया गया. द्वारका सेक्टर-8 में एक्यूआई 323 रहा, जो कि बहुत खराब है.

कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश का मौसम?

उत्तर प्रदेश का मौसम भी बदल गया है. ठंड लगातार बढ़ने लगी है. राहत भरी बात यह है कि बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है. लेकिन गिरते पारे की वजह से सुबह-शाम ठंड और कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है. ग्रामीण इलाकों के लोगों को सर्दी अभी से ज्यादा सताने लगी है. 

कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम?

उत्तराखंड में ठंड बढ़ने लगी है. 8 नवंबर से तापमान तेजी से गिरने का अलर्ट जारी है. इस दौरान देहरादून में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मुसीबत बढ़ा सकती है.
 

