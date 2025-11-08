52 साल की मलाइका अरोड़ा के डांस की फिर से चर्चा, हनी सिंह के गाने चिलगम में दिखीं, लोगों ने की डिलीट की डिमांड

मलाइका अरोड़ा का पिछले दिनों रश्मिका मंदाना के साथ थामा में गाना पॉइजन बेबी चर्चा में रहा. जहां फैंस ने उनके 52 की उम्र में डांस परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया तो वहीं रश्मिका मंदाना से टक्कर की लोगों ने बात कही. लेकिन अब एक बार फिर मलाइका अरोड़ा का डांस चर्चा में आ गया है. दरअसल, हनी सिंह के साथ वह एक म्यूजिक वीडियो चिलगम में नजर आ रही हैं, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई है. लेकिन पिछली बार की तरह मलाइका अरोड़ा को सेम रिएक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि लोगों ने इस गाने को ट्रोल किया है और वल्गर बताया है.

म्यूजिक वीडियो चिलगम में मलाइका अरोड़ा शिमरी ड्रैस में नजर आ रही हैं. वहीं उनके डांस मूव्स देखने को मिल रहे हैं, जिसे देखने के बाद लोग वीडियो डिलीट करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, वह सही से नहीं कर रही हैं तो यह वल्गर लग रहा है. सेम तृप्ति डिमरी के साथ हुआ था. इस पर एक्ट्रेस माही विज ने मलाइका अरोड़ा का सपोर्ट किया है. उन्होंने म्यूजिक वीडियो के टीजर में लिखा, हॉटेस्ट वुमन, सीटी.

इस आलोचना पर हनी सिंह या मलाइका अरोड़ा ने रिएक्शन नहीं दिया है. फुल म्यूजिक वीडियो 8 नवंबर यानी आज रिलीज हो गया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि मलाइका अरोड़ा इससे पहले छैया छैया, मुन्नी बदनाम हुई, अनारकली डिस्को चली और माही वे में नजर आ चुकी हैं. वहीं उन्हें फैंस का खूब प्यार मिला था.