IND vs AUS LIVE Score, 5th t20i: खराब रोशनी से रुका खेला, टीम इंडिया 4.5 ओवरों में 52/0

India vs Australia LIVE Updates, 5th T20I: गाबा में खराब रोशनी और मौसम की वजह से खेल रुक गया है. खेल रोके जाने तक भारतीय टीम का स्कोर 4.5 ओवरों की समाप्ति के बाद 52/0 रन है. अभिषेक शर्मा 13 गेंद में 23, जबकि शुभमन गिल 16 गेंद में 29 रन बनाकर नाबाद हैं.

इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ब्रिसबेन स्थित गाबा में एक बार फिर से टॉस जीतने में कामयाब रहे. जिसके बाद उन्होंने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है.

भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को 3-1 के साथ अपने नाम करे, जबकि विपक्षी टीम का प्रयास रहेगा कि वह इस मैच को जीतकर सीरीज को 2-2 की बराबरी के साथ समाप्त करें.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारतः अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टॉइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और एडम जंपा.

