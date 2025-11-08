IND vs AUS LIVE Score, 5th t20i: खराब रोशनी से रुका खेला, टीम इंडिया 4.5 ओवरों में 52/0

India vs Australia LIVE Updates, 5th T20I: गाबा में खराब रोशनी और मौसम की वजह से खेल रुक गया है. खेल रोके जाने तक भारतीय टीम का स्कोर 4.5 ओवरों की समाप्ति के बाद 52/0 रन है. अभिषेक शर्मा 13 गेंद में 23, जबकि शुभमन गिल 16 गेंद में 29 रन बनाकर नाबाद हैं.
इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ब्रिसबेन स्थित गाबा में एक बार फिर से टॉस जीतने में कामयाब रहे. जिसके बाद उन्होंने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है.
भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को 3-1 के साथ अपने नाम करे, जबकि विपक्षी टीम का प्रयास रहेगा कि वह इस मैच को जीतकर सीरीज को 2-2 की बराबरी के साथ समाप्त करें.
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारतः अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.
ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टॉइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और एडम जंपा.
Ind vs AUS LIVE: अभिषेक शर्मा ने रच दिया इतिहास
अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दुनिया का पहले बल्लेबाज बन गए हैं.
Ind vs AUS LIVE: बाल-बाल बचे अभिषेक, पहले ही ओवर में मिले 2 जीवनदान
अभिषेक शर्मा को पहले ही ओवर में दो जीवनदान मिले हैं. भारतीय टीम का स्कोर पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 11 रन है.
Ind vs AUS LIVE: शुरु हुआ खेल, अभिषेक और गिल क्रीज पर, ड्वार्शुइस कर रहे हैं गेंदबाजी
मैच शुरु हो चुका है. भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पारी का आगाज करने मैदान में उतरे हैं. विपक्षी टीम की तरफ से बेन ड्वार्शुइस गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं.
Ind vs AUS LIVE: तगड़ी नजर आ रही है ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन
Ind vs AUS LIVE: 5वें टी20 मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन
Ind vs AUS LIVE: रिंकू को मिला मौका, तिलक बाहर
मिचेल मार्श ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. टॉस के बाद उन्होंने बताया कि उनकी टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि भारतीय टीम में एक बदलाव किया गया है. तिलक की जगह रिंकू को टीम में लाया गया है.
Ind vs AUS LIVE: ऑस्ट्रेलिया ने गाबा में जीता टॉस, भारत को मिला पहले बल्लेबाजी करने का न्योता
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने ब्रिसबेन स्थित गाबा में टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है.