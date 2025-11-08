"भैया मत करो...", बेंगलुरु में बाइक के पीछे बैठी लड़की से रैपिडो ड्राइवर ने की शर्मनाक हरकत

- बेंगलुरु में एक लड़की के साथ रैपिडो ड्राइवर ने गलत हरकत की, जिसे उसने रिकॉर्ड कर लिया
- घटना गुरुवार को चार बजे चर्च स्ट्रीट से पीजी लौटते समय हुई, जब लड़की ने ड्राइवर को रोकने का प्रयास किया था
- पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह नई जगह थी, इसलिए काफी डर गई थी.
भैया, क्या कर रहे हो, मत करो...? बेंगलुरु में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लड़की ने अपनी आपबीती साझा की. वह चर्च स्ट्रीट से रैपिडो बाइक लेकर अपने पीजी (पेइंग गेस्ट) लौट रही थी. इस दौरान बाइक ड्राइवर ने लड़की के पैर पकड़ने की कोशिश की, जिससे वह घबरा गई. लड़की ने इस ड्राइवर की हरकत को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और बाद में वह इसे लेकर पुलिस के पास पहुंच गई. पुलिस अब इस मनचले रैपिडो ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है.
लड़की ने पुलिस को बताया, 'यह घटना गुरुवार शाम करीब 4 बजे हुई. जब उसने पीजी जाने के लिए रैपिडो ली थी. मैंने ड्राइवर को कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया.' विल्सन गार्डन पुलिस ने इस मामले में एफआई आर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है. इस मामले में रैपिडो की प्रतिक्रिया का इंतज़ार है.
मैंने कहां- भैया मत करो... लेकिन वो नहीं रुका
पीड़ित लड़की ने बताया, "यह इतना अचानक हुआ कि मैं इसे समझ ही नहीं पाई, रिकॉर्ड करना तो दूर की बात है. जब उसने दोबारा ऐसा किया, तो मैंने उससे कहा, "भैया, क्या कर रहे हो, मत करो, लेकिन वह नहीं रुका." लड़की ने कहा कि वह बाइक सवार से बाइक रोकने के लिए नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह उस स्थान पर नई थी और उसे नहीं पता था कि बाइक कहां जा रही है. इसलिए बस इंतजार कर रही थी कि अब मेरा पीजी आए.
अजनबी ने की मदद
लड़की ने बताया कि जब तक वह अपनी मंजिल पर पहुंची, तब पास में खड़े एक आदमी ने मुझे देखा, उसे शायद अहसास हो गया था कि कुछ गलत हुआ है. उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ? लड़की ने कहा, "जब मैंने उसे बताया, तो उसकी ड्राइवर से भिड़ंत हो गई. कैप्टन ने माफ़ी मांगी और कहा कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा. लेकिन जाते समय उसने मेरी तरफ़ इस तरह से उंगली उठाई, जिससे मुझे और भी असुरक्षित महसूस हुआ."
बहुत इनसिक्योर फील कर रही हूं...
लड़की ने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, "मैं यह इसलिए शेयर कर रही हूं, क्योंकि किसी भी महिला को ऐसा कुछ नहीं सहना चाहिए. न कैब में, न बाइक पर, न कहीं किसी और जगह. यह पहली बार नहीं है, जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन आज मैं चुप नहीं रह सकी, क्योंकि मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी."
