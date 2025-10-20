IND vs AUS: "रोहित और कोहली अगले दो मैचों में..." दूसरे वनडे से पहले सुनील गावस्कर की बड़ी भविष्यवाणी

Sunil Gavaskar's Prediction For 2nd ODI: भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने उम्मीद जताई है कि पर्थ में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा-विराट कोहली एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में जोरदार वापसी करेंगे. गावस्कर ने कहा कि अगर दोनों सीनियर बल्लेबाज बड़ा स्कोर बनाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि लय हासिल करने से पहले यह केवल समय और अभ्यास की बात है. कोहली और रोहित ने सात महीने के ब्रेक के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की. लेकिन दोनों बुरी तरह फ्लॉप हुए. पर्थ की उछाल वाली पिच पर दोनों संघर्ष नहीं कर पाए. रोहित 8 रन बनाकर आउट हुए तो कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. ऑस्ट्रेलिया ने भारत की बल्लेबाजी के पतन का फायदा उठाते हुए सात विकेट से आसान जीत हासिल की और तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.

सुनील गावस्कर ने RO-KO का बचाव करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इतने लंबे अंतराल के बाद पर्थ की उछाल के साथ तालमेल बिठाना हमेशा मुश्किल होता है. इंडिया टुडे ने गावस्कर के हवाले से कहा,"वे शायद ऑस्ट्रेलिया की सबसे उछाल वाली पिच पर खेल रहे थे. यह आसान नहीं था, खासकर उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने कुछ महीनों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है. यह नियमित रूप से खेलने वाले शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के लिए भी चुनौतीपूर्ण था."

भारत के पूर्व कप्तान सीरीज में टीम इंडिया की वापसी को लेकर आशावादी दिखे. उन्होंने बताया कि एक बार कोहली और रोहित क्रीज पर और नेट्स पर थोड़ा समय और बिताएंगे, तो वे जल्दी ही अपने टच को खोज लेंगे.

गावस्कर ने कहा,"भारत अभी भी एक बहुत, बहुत अच्छी टीम है. अगर रोहित और कोहली अगले दो मैचों में बड़ा स्कोर बनाते हैं तो हैरान न हों. वे जितना अधिक खेलेंगे, जितना अधिक समय वे नेट्स में बिताएंगे, उतनी ही जल्दी वे अपनी लय हासिल कर लेंगे. एक बार जब वे रन बनाना शुरू कर देंगे तो भारत का कुल स्कोर 300 या 300 से अधिक हो जाएगा."

भारत और ऑस्ट्रेलिया अब एडिलेड में दूसरे वनडे में आमने-सामने होंगे. इस मैच में कोहली के बल्ले से रन आ सकते हैं, क्योंकि इस मैदान पर कोहली का रिकॉर्ड शानदार है. एडिलेड ओवल में चार वनडे मैचों में कोहली ने 61 की औसत से 244 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक शामिल हैं. वहां उनका टेस्ट रिकॉर्ड और भी शानदार है. उन्होंने पांच मैचों में 53.70 की औसत से 537 रन बनाए, जिसमें तीन शतक भी शामिल हैं.

