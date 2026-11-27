पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम के चयन पर चिंता जताई है. जहां ज्यादातर लोगों का ध्यान भारतीय टेस्ट टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की जगह को लेकर बनी अनिश्चितता पर है, वहीं गावस्कर ने सीरीज का फैसला करने वाले इस अहम मैच से अनुभवी स्पिन-ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को बाहर रखने पर सवाल उठाए हैं. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टॉस के बाद बात करते हुए, गावस्कर ने कहा कि जडेजा की गेंद को टर्न कराने की क्षमता, खासकर उन पिचों पर जहां गेंदबाजों को बहुत कम या बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती, उन्हें टीम के लिए एक बहुत उपयोगी खिलाड़ी बनाती.

गावस्कर ने यह भी बताया कि मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में जडेजा भारत के प्रमुख गेंदबाजों में से एक रहे हैं. गावस्कर ने कहा,"हम सिर्फ सिराज की बात कर रहे हैं, लेकिन जडेजा का क्या? इस WTC साइकिल में वह भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. मुझे लगता है कि चौथे और पांचवें दिन उनकी स्पिन काफी काम आ सकती थी. वह ऐसी पिचों पर भी गेंद को ग्रिप करने और टर्न कराने के लिए जाने जाते हैं, जहां से ज्यादा मदद नहीं मिलती. इसलिए, यह उनके और मोहम्मद सिराज, दोनों के लिए बदकिस्मती की बात है."

हालांकि, गावस्कर ने भारत के टीम चयन का समर्थन किया और उम्मीद जताई कि गेंदबाज टीम मैनेजमेंट द्वारा दिखाए गए भरोसे को सही साबित करेंगे. उन्होंने आगे कहा,"इस साइकिल में सिराज सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है. मेरा हमेशा से यही मानना ​​रहा है कि फाइनल XI, 14 या 16 खिलाड़ियों के चयन को लेकर आपकी चाहे जो भी आपत्तियां हों, एक बार जब टीम चुन ली जाती है, तो वह आपकी और मेरी, यानी हमारी टीम बन जाती है. आखिरकार, यह भारतीय टीम है. इसलिए, मैं इस टीम का समर्थन कर रहा हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह टीम अच्छा प्रदर्शन करे."

इस बीच, न्यूजीलैंड की पूर्व महिला स्टार खिलाड़ी केटी मार्टिन का मानना ​​है कि सिराज को बाहर रखकर भारत ने एक गलती की है. उन्होंने कहा कि हेगली ओवल की हरी-भरी पिच (ग्रीन टॉप) पर यह तेज गेंदबाज शानदार गेंदबाजी करता. मार्टिन ने कहा,"न्यूजीलैंड के नजरिए से देखें तो शायद हम खुश हैं कि सिराज नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी पिच पर गेंदबाजी करना बहुत पसंद आता."

वहीं मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए एक्स(पूर्व ट्वीटर) पर लिखा,"सिराज अब भारत के छठे नंबर के तेज़ गेंदबाज़ हैं. मुझे यह बहुत अनुचित लगता है. इस WTC चक्र में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाजों में से, अब भारत के पास केवल बुमराह के लिए ही जगह है. उम्मीद है कि चुने गए गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करेंगे. उन्हें गेंदबाजी के लिए बेहतरीन परिस्थितियां मिलेंगी, लेकिन उन्हें यह भी पता होगा कि जब उनकी बारी आएगी, तो उन्हें ज्यादा मौके नहीं दिए जाएंगे."

बात अगर मैच की करें तो भारत ने तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को डेब्यू का मौका दिया है. वेलिंगटन में खेले गए पहले टेस्ट (जो ड्रॉ रहा था) की टीम में यही एकमात्र बदलाव है. 26 वर्षीय गुरनूर बराड़ प्लेइंग XI में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आए. न्यूजीलैंड ने सीरीज का फैसला करने वाले इस निर्णायक मैच के लिए अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है.

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