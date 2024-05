IPL 2024, Eliminator Match: सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी, RCB और RR में से इस टीम को बताया विजेता

Sunil Gavaskar Predict the winner of RR vs RCB Eliminator: आईपीएल एलिमिनेटर में आज आरसीबी और राजस्थान (RCB vs RR) के बीच करो या मरो वाला मुकाबला होगा. इस मैच को जो भी टीम जीतेगी वह टीम क्वालिफायर 2 मैच खेलेगी. क्वालिफायर 2 में हैदराबाद की टीम के साथ एलिमिनेटर मैच जीतने वाली टीम का मुकाबला होगा. इसके बाद 26 मई को फाइनल मैच होगा. केकेआर की टीम फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. अब सबको एलिमिनेटर मैच का इंतजार है. एक ओर जहां आरसीबी ने आखिरी के लगातार 6 मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह बनाई है तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान की टीम का परफॉर्मेंस आखिरी के कुछ मैचों में औसत रहा है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी. वहीं, इस एलिमिनेटर मैच को लेकर भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar on RR vs RCB Eliminator match) ने भविष्यवाणी की है. गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए अपनी राय दी है. गावस्कर का पूरा मानना है कि यह मैच एक तरफा होगा.

गावस्कर ने अपनी राय रखते हुए कहा, ""राजस्थान ने अभी चार-पांच मैच हारे हैं. उन्होंने अपना आखिरी मैच भी नहीं खेला है. वे अभ्यास से बाहर हो गए हैं. जब तक वे कुछ विशेष नहीं करते जो केकेआर ने किया है, 11 दिनों तक नहीं खेलने के बावजूद, उन्होंने मैच को जीता. मुझे लगता है कि एलिमिनेटर मैच भी एकतरफा सकता है.मेरा डर यह है कि यह एक और एकतरफा मैच होगा, जहां आरसीबी आरआर पर भारी पड़ेगी.. अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे आश्चर्य होगा."

इसके अलावा पूर्व भारतीय दिग्गज ने कहा, "आरसीबी ने जो किया है वह अभूतपूर्व से कम नहीं है. सबसे पहले, यह विश्वास करना कि वे वापसी कर सकते हैं.. इसके लिए कुछ विशेष की आवश्यकता होती है. आपको यह कहना होगा कि उनके मुख्य खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, वे लोग हैं जो अन्य खिलाड़ियों को सबसे अधिक प्रोत्साहित कर रहे हैं.. टीम के अन्य सदस्य तुरंत ऐसी स्थिति में आ सकते हैं, 'ओह, हमने सब कुछ खो दिया है'.. इन दोनों ने असाधारण क्रिकेट खेली है."

रासस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला अहमदाबाद स्टेडियम में होगा. आरसीबी की टीम अपने जीत के रथ को बरकरार रखना चाहेगी. बता दें कि आरसीबी ने 9वीं बार फ्लेऑफ में क्वालिफाई किया है. लेकिन एक बार फिर खिताब नहीं जीत सकी है. ऐसे में क्या इस सीजन आरसीबी की किस्मत बदलेगी. इसका पता जल्द लगने वाला है.