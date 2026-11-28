भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में जारी दूसरे टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक भी विकेट चटकाने में नाकामयाब रहे. टीम के लिए उन्होंने कुल 26 ओवरों गेंदबाजी की. इस बीच छह ओवर मेडन डालने में कामयाब रहे. मगर उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी. हालांकि, कुछ मौके उन्होंने बनाए. मगर गेंद पूरी तरह से फील्डर तक नहीं पहुंच पाई. जिससे उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी. शुक्रवार को पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने उनके बारे में बातचीत करते हुए कहा कि बुमराह नई गेंद के पहले स्पैल में काफी खतरनाक नजर आए, लेकिन दूसरी नई गेंद मिलने के बाद वह उतने प्रभावी नहीं दिखे.

गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स पर बातचीत करते हुए कहा, 'दूसरी नई गेंद के साथ वह उतने खतरनाक नहीं नहीं आए. जितने पहली नई गेंद के साथ नजर आ रहे थे. वेलिंग्टन टेस्ट के पहले दिन वह बेहद घातक दिखे थे. दूसरी पारी में भी उन्होंने काफी शानदार गेंदबाजी की थी.'

गावस्कर ने कहा, 'जब दूसरी नई गेंद मिली तो ऐसा नजर नहीं आया कि उनकी गेंदबाजी में अतिरिक्त गति या धार थी. वह 15 या 16 ओवर (19 ओवर) की गेंदबाजी कर चुके थे. इसलिए शायद थकान का असर महसूस हो रहा होगा. यही वह क्षेत्र है. जहां भारत लगातार संघर्ष कर रहा है. अगर आप दूसरी नई गेंद से विकेट नहीं निकाल पाएंगे तो टीम को मैदान पर ज्यादा समय तक संघर्ष करना पड़ेगा.'

अलग-अलग रन-अप के साथ गेंदबाजी करते नजर आए बुमराह

क्राइस्टचर्च टेस्ट के पहले दिन बुमराह ने अलग-अलग रन-अप का भी इस्तेमाल किया. मगर फिर भी वह विकेट चटकाने में नाकामयाब रहे. जिसपर न्यूजीलैंड की टीम से बाहर चल रहे ईश सोढ़ी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'यह देखना काफी दिलचस्प था. इस बारे में बुमराह का विचार जानना काफी मजेदार होगा. रन-अप और एक्शन में हल्के बदलाव के बावजूद वह काफी सटीक गेंदबाजी कर रहे थे. शायद यह उनकी लय से जुड़ा मामला होगा. मुझे सबसे दिलचस्प बात यह लगी कि वह एक ही स्पेल में गेंदों के बीच अपना सेटअप बदल ले रहे थे.'

गावस्कर ने बताया बदलाव की वजह

गावस्कर का मानना है कि बुमराह ने रन-अप के दौरान जो बदलाव किए. वह शायद बल्लेबाजों को भ्रमित करने की रणनीति थी. उन्होंने कहा, 'जब वह दौड़ना शुरू करते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती है. कई बार गेंदबाज बल्लेबाज का ध्यान भटकाने और उसे असहज महसूस कराने के लिए कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं.'

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