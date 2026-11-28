केंद्र सरकार ने 30 नवंबर से चार दिन का संसद का विशेष सत्र बुलाया है. इस दौरान परिसीमन बिल और महिला आरक्षण को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराए जाने की संभावना है. इस मुद्दे पर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच गहमागहमी देखने को मिल सकती है. विपक्ष परिसीमन बिल के मुद्दे पर लगातार अपनी नाराजगी जता रहा है. वहीं केंद्र सरकार ने सभी सांसदों से अपील की कि वे संसद के विशेष सत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करें, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी.संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बताया कि लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होगी, जबकि राज्यसभा की बैठक 2 और 3 दिसंबर को होगी. कई सांसद तो सत्र शुरू होने से पहले ही इन बिलों पर अपना समर्थन जता चुके हैं.वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इस पर अपनी रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई है.
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संसद के विशेष सत्र से पहले कल विपक्षी दलों की बैठक
संसद के विशेष सत्र के दौरान परिसीमन और महिला आरक्षण बिल की तैयारी के बीच आज इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है. रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक होगी.
परिसीमन बिल पर राहुल गांधी झूठा भ्रम फैला रहे हैं-बीजेपी नेता राम कदम
परिसीमन विधेयक पर महाराष्ट्र बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि इस प्रकार की बात नहीं है कि परिसीमन बिल पहली बार आ रहा है. राहुल गांधी झूठा भ्रम फैला रहे हैं कि ये पहली बार आया है. 1952, 1963, 1973 फिर 2002, चार बार आ चुका है. जैसे मतदाता बढ़ जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सांसदों की संख्या भी बढ़ानी होगी. इतनी छोटी सी पर महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी के समझ में नहीं आ रही.
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: परिसीमन विधेयक पर भाजपा नेता राम कदम ने कहा, "इस प्रकार की बात नहीं है कि परिसीमन बिल पहली बार आ रहा है। राहुल गांधी झूठा भ्रम फैला रहे हैं कि ये पहली बार आया है। 1952, 1963, 1973 फिर 2002, चार बार आ चुका है। जैसे मतदाता बढ़ जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सांसदों की संख्या भी बढ़ानी होगी। इतनी छोटी सी पर महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी के समझ में नहीं आ रही। शरद पवार वरिष्ठ अनुभवी नेता हैं, वे भली बातें जानते हैं कि जब आबादी बढ़ चुकी है, मतदाता बढ़ चुके हैं तो 2 सांसद की जगह 3 सांसद होंगे, तो लोगों के लिए, विकास के लिए, सुविधा के लिए,अच्छा होगा..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 28, 2026
परिसीमन बिल पर रणनीति के लिए विपक्ष आज करेगा चर्चा-यूपी सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद
यूपी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि जब भी विशेष सत्र बुलाया जाता है तो विपक्ष अपनी रणनीति तैयार करता है, बैठक करता है और आज विपक्ष के सांसद बैठक में हिस्सा लेंगे. परिसीमन बिल के खिलाफ किस तरह से रणनीति बनाई जाए, इस पर चर्चा होगी और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी.
#WATCH | लखनऊ, उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, "जब भी विशेष सत्र बुलाया जाता है तो विपक्ष अपनी रणनीति तैयार करता है, बैठक करता है और आज विपक्ष के सांसद बैठक में हिस्सा लेंगे। परिसीमन बिल के खिलाफ किस तरह से रणनीति बनाई जाए, इस पर चर्चा होगी और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 28, 2026
संसद के विशेष सत्र से पहले बीजेपी ने कल बुलाई लोकसभा सांसदों की बैठक
संसद के विशेष सत्र से पहले बीजेपी ने 29 नवंबर को अपने सभी लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है. इसका मकसद सभी सांसदों की मौजूदगी सोमवार और मंगलवार के संसद सत्र के लिए सुनिश्चित करना है. साथ ही सांसदों को नए संशोधित महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल के बारे में जानकारी दी जाएगी.सांसदों को लोकसभा की रणनीति और वोटिंग के बारे में भी बताया जाएगा.
सीटें बढ़ने से 33 फीसदी महिला आरक्षण का रास्ता होगा साफ-सीएम योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संसद से पहले ही पास हो चुका है. कैबिनेट के द्वारा इस बिल के 2029 में लागू करने का मार्ग प्रशस्त होने के साथ ही यह सुनिश्चित हो गया है कि संसद और विधानसभा में 50 फीसदी जो सीटें बढ़ेंगी, उसके कारण 33 फीसदी महिला आरक्षण का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा.
#WATCH बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "केंद्रीय कैबिनेट द्वारा परिसीमन बिल पास करने के अवसर पर मैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से धन्यवाद करता हूं। हम आभारी हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संसद से पहले ही पास हो चुका है। कैबिनेट के द्वारा इस बिल के 2029 में लागू करने का मार्ग प्रशस्त होने के साथ ही यह सुनिश्चित हो गया है कि संसद और विधानसभा में 50 फीसदी जो सीटें बढ़ेंगी, उसके कारण 33 फीसदी महिला आरक्षण का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा....आधी आबादी को देश की संसद और विधानसभाओं में कम से कम 33 फीसदी प्रतिनिधित्व देने की जो यह पहल है, यह स्वागत योग्य है और एक समय सीमा के अंदर यह लागू हो जाए, यह अभिनंदनीय है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा के सांसदों से अपील करूंगा कि वे इस बिल का समर्थन करें और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने का मार्ग प्रशस्त करने में अपना योगदान दें। यह नारी शक्ति के सशक्तिकरण से समृद्ध भारत का मार्गप्रशस्त करने का एक बेहतरीन अवसर है।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 28, 2026
सभी दलों को बुलाकर, विमर्श करते तो अच्छा होता-RJD नेता तेजस्वी यादव
परिसीमन और महिला आरक्षण बिलों पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा स्टैंड साफ है. सभी दलों को बुलाकर, विमर्श करते तो सरकार के लिए ज्यादा बेहतर होता.
#WATCH पटना, बिहार: RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "हमारा स्टैंड साफ है। बेहतर होता कि सभी दलों को बुलाकर, विमर्श करते तो सरकार के लिए ज्यादा बेहतर होता।" https://t.co/VeeTpQaBwD— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 28, 2026
विपक्ष कितना भी चिल्लाए परिसीमन बिल तो पास होगा-ओपी राजभर
परिसीमन विधेयक पर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया है उसको पूरा करने के लिए कटिबद्ध है. परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल पास होगा चाहे विपक्ष कितना भी चिल्लाए, विपक्ष के लोग ही पास कराएंगे.
#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: परिसीमन विधेयक पर राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "सरकार ने जो वादा किया है उसको पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल पास होगा चाहे विपक्ष कितना भी चिल्लाए, विपक्ष के लोग ही पास कराएंगे।" https://t.co/s5WUyRMbDN— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 28, 2026
परिसीमन विधेयक क्या बोले JMM नेता मनोज पांडे?
परिसीमन विधेयक पर JMM नेता मनोज पांडे ने कहा कि महिलाओं के रिजर्वेशन पर तो पहले भी हमारी स्पष्ट राय थी. महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, 33% क्या उससे भी ज्यादा बढ़ा के दीजिए. उसका बिल भी पास हो चुका था.लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं, उनकी नियत ठीक नहीं है. महिलाओं का आरक्षण तो लागू हो जाना चाहिए था. लेकिन अब परिसीमन के मामले में फंस गया.परिसीमन समय की पुकार है, समय के साथ परिसीमन आवश्यक है, सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन उसके लिए तमाम दलों को विश्वास में लेने की आवश्यकता है.
#WATCH रांची, झारखंड: परिसीमन विधेयक पर JMM नेता मनोज पांडे ने कहा, "महिलाओं के रिजर्वेशन पर तो पहले भी हमारी स्पष्ट राय थी। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, 33% क्या उससे भी ज्यादा बढ़ा के दीजिए। उसका बिल भी पास हो चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं, उनकी नियत ठीक नहीं है। महिलाओं का आरक्षण तो लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन अब परिसीमन के मामले में फंस गया... मैं मानता हूं परिसीमन समय की पुकार है, समय के साथ परिसीमन आवश्यक है, सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन उसके लिए तमाम दलों को विश्वास में लेने की आवश्यकता है।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 28, 2026
संसद के स्पेशल सत्र पर क्या बोले किरेन रीजीजू
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बताया कि लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होगी, जबकि राज्यसभा की बैठक 2 और 3 दिसंबर को होगी.
केंद्र सरकार ने सभी सांसदों से खास अपील
केंद्र सरकार ने सभी सांसदों से अपील की कि वे संसद के विशेष सत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करें, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी.