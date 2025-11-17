विज्ञापन
दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद सौरव गांगुली हुए आगबबूला, गौतम गंभीर को दी सलाह, इस खिलाड़ी को मिलना चाहिए प्लेइंग XI में मौका

गांगुली की प्रतिक्रिया ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर उठे विवाद के बाद आई। उन्होंने कहा कि पिच बिल्कुल वैसी ही है जैसी टीम चाहती थी.

Sourav Ganguly on Gautam Gambhir : गंभीर-गांगुली आमने-सामने
  • ईडन गार्डन में भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हार का सामना करना पड़ा
  • भारतीय टीम 93 रन पर ऑल आउट हो गई और 31 रन से मैच हार गई, जिससे आलोचनाओं का दौर शुरू हुआ.
  • पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को अच्छे विकेटों पर बेहतर प्रदर्शन की सलाह दी.
Sourav Ganguly vs Gautam Gambhir : कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन में भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा। 124 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम 93 रन पर सिमट गई और 30 रन से हार गई। भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद आत्ममंथन का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को सलाह दी है

सौरव गांगुली ने गौतम गंभीर को दी सलाह

NDTV के साथ बात करते हुए गांगुली ने कहा, "अच्छे विकेटों पर खेलो. मुझे उम्मीद है कि गौतम गंभीर सुन रहे होंगे." गांगुली ने आगे कहा, "मानो किसी उत्तराधिकारी को संदेश दे रहे हों..मेरे पास उनके लिए बहुत समय है. बहुत सम्मान है. वह एक प्रतिस्पर्धी हैं. उन्होंने एक कोच के रूप में भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन उन्हें अच्छे विकेटों पर खेलना होगा. उनके पास बुमराह हैं, उनके पास सिराज हैं, उनके पास शमी हैं, उनके पास कुलदीप हैं, उनके पास जडेजा हैं."

सिराज, बुमराह के साथ शमी को भी इलेवन में मिले जगह

पूर्व भारतीय कप्तान ने गौतम गंभीर को सलाह दी है और कहा है कि टीम इंडिया के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं. उन्हें यह बात सुननी चाहिए, सिराज, बुमराह के साथ शमी को भी इलेवन में होना चाहिए". उन्होंने कहा, "बुमराह, सिराज और शमी पर भरोसा रखना होगा. मुझे लगता है कि शमी इस टेस्ट टीम में जगह पाने के हकदार हैं. शमी और स्पिनर उनके लिए टेस्ट मैच जीतेंगे. "

बता दें कि शमी घरेलू क्रिकेट में लगातार सक्रिय हैं, लेकिन फिटनेस के आधार पर उन्हें टीम में जगह नहीं मिल रही है। 64 टेस्ट में 229 विकेट ले चुके शमी ने अपना आखिरी टेस्ट 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला था.  गांगुली की प्रतिक्रिया ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर उठे विवाद के बाद आई। उन्होंने कहा कि पिच बिल्कुल वैसी ही है जैसी टीम चाहती थी.

