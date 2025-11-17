विज्ञापन
विशेष लिंक

वैभव सूर्यवंशी के स्ट्राइक रेट से थर-थर कांपा पाकिस्तान, महज 28 गेंद खेलकर मचाई खलबली, गेंदबाजों के उड़े होश, Video

Watch video of Vaibhav Suryavani Batting vs Pakistan A: 137 रन के लक्ष्य को पाने उतरी पाकिस्तान ने दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. भले ही पाकिस्तान से हार का सामना भारत को करना पड़ा लेकिन युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से फैन्स का दिल जीत लिया.

Read Time: 3 mins
Share
वैभव सूर्यवंशी के स्ट्राइक रेट से थर-थर कांपा पाकिस्तान, महज 28 गेंद खेलकर मचाई खलबली, गेंदबाजों के उड़े होश, Video
Vaibhav Suryavanshi scored 28-ball 45 vs Pakistan, हार कर भी जीते वैभव सूर्यवंशी
  • भारत को एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा
  • वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों में 45 रन बनाए और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया
  • सूर्यवंशी ने प्रियांश आर्य और नमन धीर के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां करते हुए भारत के स्कोर को मजबूत किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Vaibhav Suryavani Batting vs Pakistan A: एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में रविवार को दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हराया. 137 रन के लक्ष्य को पाने उतरी पाकिस्तान ने दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. भले ही पाकिस्तान से हार का सामना भारत को करना पड़ा लेकिन युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से फैन्स का दिल जीत लिया. वैभव ने 28 गेंद पर 45 रन की पारी खेली और पाकिस्तानी गेंदबाजों के होश उड़ा दिए. वो तो भला हो कि सूर्यवंशी देर तक क्रीज पर नहीं रूक पाए वरना यह बल्लेबाज पाकिस्तानियों को जो हाल करना वह बयां करना मुश्किल है. 

वैभव सूर्यवंशी का धमाका

सूर्यवंशी ने इसी हफ़्ते यूएई के ख़िलाफ़ भारत के पहले मैच में 144 रनों की शानदार पारी खेलकर एशिया कप टूर्नामेंट में धमाका कर दिया था. रविवार को भी उन्होंने अपनी शानदार फ़ॉर्म जारी रखते हुए 28 गेंदों में 45 रन बनाए, जिसमें पारी की पहली गेंद पर एक चौका भी शामिल था. अपनी इस पारी के दौरान, उन्होंने साथी सलामी बल्लेबाज़ प्रियांश आर्य के साथ पहले विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी की और नमन धीर के साथ दूसरे विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी की. इस दौरान पावरप्ले की समाप्ति तक भारत का स्कोर एक विकेट पर 50 रन हो गया.इसके बाद उन्होंने जितेश शर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 12 रन और जोड़े.

आउट होते ही निराश हुए वैभव

सूर्यवंशी का आक्रामक खेल भारतीय पारी के 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर थम गया जब वह लॉन्ग-ऑन की ओर छक्का लगाने की कोशिश में कैच कर लिए गए. सूफ़ियान मुकीम की गेंद को सीधा मारने के इरादे से वैभव ने हवा में शॉट मारा लेकिन मोहम्मद फ़ैक ने संयमित कैच लपक लिया. तीसरे अंपायर ने कई मिनट तक यह जांच की कि बाउंड्री कुशन खिसका है या नहीं, लेकिन कई बार रीप्ले देखने के बाद, फैसला बरकरार रहा और सूर्यवंशी को आउट दे दिया गया.  आउट होने से वैभव काफी निराश थे और डगआउट की ओर जाते हुए उसने अपना बल्ला ज़मीन पर पटक दिया.

वैभव के स्ट्राइक रेट से थर-थर कांपा पाकिस्तान 

वैभव ने अपनी 45 रन की पारी में 28 गेंद का सामना किया औऱ तीन छक्के और 5 चौके लगाए. वैभव ने 160  के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए.  14 साल के इस बल्लेबाज ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसने फैन्स का मन मोह लिया. भले ही भारत को हार मिली लेकिन पाकिस्तानियों ने वैभव की तूफानी बल्लेबाज का स्वाद चख लिया. 

वैभव को आउट कर पाकिस्तानियों ने मनाया जमकर जश्न

जब वैभव आउट हुए तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जश्न से यह साबित हो गया कि वैभव ने अपनी बल्लेबाजी से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दिल और दिमाग पर क्या प्रभाव डाला है. जब मोहम्मद फ़ैक ने बाउंड्री लाइन पर कैच लपका तो इस पाकिस्तानी खिलाड़ी की खुशी सातवें आसमान पर थी. गेंदबाज Sufiyan Muqeem की खुशी का ठिकाना नहीं था. जश्न देखकर ही आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी वैभव सूर्यवंशी से किस कदर डर रहे थे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vaibhav Sooryavanshi, India A, Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now