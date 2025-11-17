विज्ञापन
मक्का से मदीना वाले रास्ते में 42 भारतीयों की मौत... ओवैसी ने दुर्घटना पर दिया ये बड़ा अपडेट

तेलंगाना सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि परिवार और रिश्तेदारों को घटना की जानकारी देने और राहत कार्यों की निगरानी के लिए सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है.

  • सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही बस में आग लगने से 42 हाजियों में से 1 की जान बची है, जानकारी जांचाधीन है.
  • हैदराबाद के कई तीर्थयात्री बस में सवार थे, तेलंगाना सरकार ने रियाद स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया है.
  • तेलंगाना सचिवालय में परिवारों को सूचित करने और राहत कार्यों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया है.
"मुझे भी अभी खबर मालूम हुई है कि 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे कि तभी टक्कर में बस में आग लगी और सिर्फ 1 हाजी की जान बची है. मगर अभी ये कंफर्म नहीं है. मैंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप-प्रमुख (डीसीएम) अबू माथेन जॉर्ज से बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे इस मामले की जानकारी जुटा रहे हैं. मैंने हैदराबाद स्थित दो ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया है और यात्रियों का विवरण रियाद दूतावास और विदेश सचिव के साथ साझा किया है. मैं केंद्र सरकार, विशेषकर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से अनुरोध करता हूं कि वे शवों को भारत वापस लाएं और यदि कोई घायल हुआ है, तो उसे उचित उपचार प्रदान करें." असदुद्दीन ओवैसी ने ये जानकारी दी.

ओवैसी का बयान

तेलंगाना सरकार ने क्या कहा

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को सऊदी अरब में भारतीय तीर्थयात्रियों से जुड़ी एक बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया. तेलंगाना सरकार ने कहा कि स्थानीय मीडिया में इस दुर्घटना में भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों के मारे जाने की खबर आने के बाद वह रियाद स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में है.

एक आधिकारिक बयान में, राज्य सरकार ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और उन्हें दूतावास के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं. तेलंगाना के मुख्य सचिव (मुख्यालय) के अनुसार, मक्का से मदीना जा रही बस में हैदराबाद के कई निवासी सवार थे. हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर गौरव उप्पल को सूचित किया. उन्होंने आदेश दिया कि दुर्घटना में हमारे राज्य के कितने लोग शामिल हैं, इसकी जानकारी एकत्र करें और मुख्य सचिव के अनुसार तुरंत जानकारी उपलब्ध कराएं. स्थिति पर नज़र रखने के लिए सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है.

नियंत्रण कक्ष के नंबर:

  • +91 79979 59754
  • +91 99129 19545

कैसे हुआ हादसा

भारत से उमरा करने गए लोगों की बस एक डीजल टैंकर से टकरा गयी और बस में आग लग गया. मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि बस मक्का से मदीना जा रही थी और सऊदी समयानुसार रात 11 बजे के आसपास वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई. कथित तौर पर बस में ज्यादातर यात्री तेलंगाना राज्य से थे.

