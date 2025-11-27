विज्ञापन
SMT 2026: जम्मू एक्सप्रेस ने दिए वापसी के संकेत, लेकिन साथी पेसर भी दे रहा टीम इंडिया में दस्तक, पृथ्वी शॉ को कर दिया चुप

Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025: कुछ साल पहले राष्ट्रीय पटल पर छाए उमरान मलिक ने फिर से वापसी के संकेत दिए हैं

जम्मू एक्सप्रेस के नाम से मशहूर उमरान मलिक ने टूर्नामेंट के पहले मैच में अच्छे संकेत दिए हैं

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले दिन कुछ अच्छे मुकाबले हुए. और इसी में एक रहा जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र के बीच ईडेन गॉर्डन में खेला गया मुकाबला. इसमें जम्मू-कश्मीर ने सितारा खिलाड़ियों से सुसज्जित महाराष्ट्र को 5 विकेट से चौंका दिया. जम्मू की जीत में उसके छिप से गए स्टार पेसर उमरान मलिक और वर्तमान में सभी की नजरों में चढ़े आबिद मुश्ताक ने खासा दम दिखाया. उमरान ने दिखाया कि वह अगले महीने होने जा रही मिनी ऑक्शन से पहले पूरी तरह तैयार हैं. 

उमरान मलिक फिर से दिखा रहे दम

जम्मू-एक्सप्रेस के नाम से मशहूर और तेजी से राष्ट्रीय पटल पर चमके और फिर छिप गए उमरान मलिक ने फिर से उबरकर दमदार शुरुआत की है. उमरान मलिक ने महाराष्ट्र के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में 24 रन देकर 4 विकेट लिए, तो वहीं आकिब नबी ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए 3.5 ओवरों में 28 रन देकर 3 विकेट लिए.  

नहीं चल सके पृथ्वी शॉ, नाकाम हुए गायकवाड़

पिछले दिनों रणजी ट्रॉफी में तेज दोहरा शतक जड़ने वाले और अब महाराष्ट्र के लिए खेल रहे टीम इंडिया में वापसी जुटे पृथ्वी शॉ एक और खिलाड़ी हैं, जिन पर मिनी ऑक्शन से पहले नजरें हैं. लेकिन पहले मैच में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ वह नाकाम रहे. पेसर आकिब नबी ने उन्हें जल्द ही चुप कर दिया. पृथ्वी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए, तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके


 

