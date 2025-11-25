स्मृति मंधाना ने शादी टलने के बाद डिलीट की फोटोज, दूल्हे पलाश मुच्छल की भी बिगड़ी तबीयत, पढ़ें अबतक क्या-क्या हुआ?

स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल से होनी थी लेकिन पिता की तबीयत खराब होने के बाद दोनों ने अपनी शादी टाल दी. अब इस शादी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है. बता दें शादी के टाले जाने के बाद फैन्स भी काफी नाखुश हैं. 20 नवंबर से चल रही शादी की रौनक एकाएक फीकी पड़ गई. सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि मंधाना की शादी को ‘नज़र लग गई'. ऐसे में जानते हैं अबतक क्या-क्या हुआ.

23 नवंबर 2025 को होनी थी शादी, पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण शादी पोस्टपोन हुई

23 नवंबर 2025 को म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल से स्मृति मंधाना की शादी होनी थी लेकिन पिता की तबीयत खराब होने के कारण शादी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया. स्मृति, जो अपने पिता के बेहद करीब है, उन्होंने ये फैसला लिया कि वह ये शादी पोस्टपोन कर रही है.

पिता को लेकर अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर

पिता की तबीयत खराब होने के तुरंत बाद उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया. सर्वहित अस्पताल के डॉक्टर नमन शाह ने कहा, “मिस्टर श्रीनिवास मंधाना, स्मृति मंधाना जी के पिताजी को करीब 1-1:30 बजे बांयी तरफ छाती में दर्द के बाद उनको हार्ट अटैक के लक्षण डेवलप हुए थे. उनको फौरन सर्वित अस्पताल मेडिकल रिसर्च सेंटर, सांगली में उनको भर्ती करने के बाद उनकी जांप-पड़ताल हुई. उनके कार्डिएक एंजाइम एलिवेटेड होने के बावजूद उनको ऑब्ज़र्वेशन में रखने की ज़रूरत है. उनको हमारे कार्डियोलोजिस्ट रोहन थानेदार ने भी देखा हुआ है. ईको में कोई नई फाइंडिंग्स नहीं है.”

पलाश भी पहुंचे अस्पताल

ये भी ख़बर आई की स्मृति के होने वाले पति पलाश को भी कुछ वक्त के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया. पलाश की मां ने मीडिया को बताया कि अमिता मुच्छल ने बताया कि पलाश तनाव और दबाव में थे और अब वो मुंबई लौट गए हैं. रिपोेर्ट के अनुसार पलाश मुच्छल, जिन्हें पहले सांगली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, अब उन्हें मुंबई के गोरेगांव के SVR हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, कॉन्सर्ट और शादियों के लिए लगातार ट्रैवल करने से वह बहुत स्ट्रेस में आ गए थे, जिसका असर आखिरकार उनकी हेल्थ पर पड़ा है.

स्मृति मंधाना ने डिलीट की हल्दी-मेहंदी की फोटो

हैरानी की बात ये भी सामने आई है कि स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से शादी और सगाई से जुड़े सारे पोस्ट हटा दिये हैं. इस वाकये के बाद स्मृति ने अचानक अपने शादी से जुड़े सारे पोस्ट इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिये. यही नहीं उन्होंने अपने शादी के अनाउंसमेंट और स्टेडियम में प्रोपोज़ल के सारे वीडियो पोस्ट भी हटा दिये. सब हैरान हैं कि मंधाना ने ऐसा क्यों किया. इसने अटकलों के बाज़ार में भी हलचल मचा दी है.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी को लेकर पलाश की बहन ने तोड़ी चुप्पी

पलाश की बहन पलक मुच्छल ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "उन दोनों की शादी स्मृति मांधना के पिता की तबीयत के कारण ही टली है, आप सभी हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखिए. " शादी टलने, फोटो डिलीट और भी सारे कनेक्शन को जोड़कर लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे थे,ऐसे में पलक मुच्छल ने इन अफवाहों पर विराम लगाया है.

