क्या है स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी के पोस्टपोन होने की वजह? सोशल मीडिया पर उड़ रही ये अफवाह

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी सुर्खियों में थी. हल्दी और मेहंदी की रस्म हो चुकी थी और अब बस शादी के मुहूर्त का इंतजार था लेकिन इसके ऐन पहले एक खबर आई. बताया गया कि स्मृति के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई. इसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया. फिर अपडेट आई कि स्मृति ने फैसला लिया है कि जब तक पापा ठीक होकर घर नहीं लौटते तब तक के लिए शादी टाल दी गई है. इस बीच पलाश के भी अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई. पलाश की मां का कहना था कि स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से पलाश स्ट्रेस में थे और तबीयत थोड़ी बिगड़ गई. इस मेडिकल इमरजेंसी के दावे के बीच सोशल मीडिया पर एक दूसरा सच सामने आया.

स्मृति मंधाना को चीट कर रहे थे पलाश मुच्छल?

सोशल मीडिया पर किसी लड़की के साथ पलाश की व्हाट्सऐप चैट की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जिसमें पलाश अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की बातें करते दिख रहे हैं और चैट पर साथ में स्विमिंग सेशन प्लान करते भी नजर आ रहे हैं.

पलाश को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ और दावे भी किए जा रहे हैं. ऑन लाइन वायरल हो रही कथित जानकारी के मुताबिक पलाश पर चीटिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं. इन अफवाहों को उस समय खूब हवा मिली जब स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से शादी की रस्मों से जुड़ी सारी फोटो हटा लीं. ये देख और सवाल उठने लगे. मामला बढ़ते देख पलाश की बहन पलक ने मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देते हुए शादी टलने की बात कही.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की पहली मुलाकात?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और बॉलीवुड संगीतकार और फिल्ममेकर पलाश मुच्छल की पहली मुलाकात 2019 में हुई थी और उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को लंबे समय तक प्राइवेट रखा. बताया जाता है कि स्मृति और पलाश की पहली मुलाकात मुंबई में एक प्राइवेट गैदरिंग में हुई. पलाश ने वहां एक अनरिलीज़्ड सॉन्ग परफॉर्म किया, जिसने तुरंत स्मृति का दिल जीत लिया. दोनों के बीच दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। यह साल उनकी रिलेशनशिप की शुरुआत माना जाता है.