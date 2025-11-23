उम्र संबंधी इस समस्या से जूझ रही हैं अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना, बोलीं- अब जीवन कठिन हो गया है...

पूर्व एक्ट्रेस और अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना अब बतौर राइटर अपना करियर एन्जॉय कर रही हैं. वह अपनी बात को बेबाकी से रखती हैं और महिला संबंधी अहम मुद्दों और समस्याओं पर बोलने से पीछे नहीं रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने महिलाओं में होने वाली मेनोपॉज की समस्या पर खुलकर बात की. मेनोपॉज वो स्थिति है, जिसमें महिला का मासिक धर्म गड़बड़ा जाता है और इस कारण पीरियड्स नहीं आते हैं. महिला में उम्र संबंधी समस्या 45 और 55 की उम्र के बीच होती है. इस दौरान महिला का सुख-चैन सब खराब हो जाता है.



ट्विंकल खन्ना को हुई ये समस्या

ट्विंकल ने अपने नए कॉलम में इसी मुद्दे पर लिखा है. अपने इस कॉलम का नाम उन्होंने 'दर्द-ए-डिस्को और नया मेनोपॉज रीमिक्स' रखा है. ट्विंकल ने कहा, 'मैं हमेशा यह समझती थी कि 50 साल की होने पर असली रूप मिलता है, लेकिन नहीं इसमें हार्मोन कम होना और आंखों का कमजोर होना है, सुबह के तीन बजे, अंधेरे में, यह वो समय होना चाहिए था जब बच्चे घर से निकलते हैं, लेकिन मेरे हार्मोन्स ने जैसे दम ही तोड़ दिया है, मैं खिड़कियों से बस जगमगाते तारे देख रही हूं'. हालिया शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में दिख रहीं पूर्व एक्ट्रेस ने कहा एक उम्र के बाद महिलाओं के जीवन को बहुत कठिन बना देता है. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं थक चुकी हूं, एनर्जेटिक हूं, सतर्क हूं, ज्यादा गर्मी और चिपचिपाहट महसूस कर रही हूं'.



ट्विंकल में आए ये शारीरिक बदलाव

एक्ट्रेस ने आगे बताया, इस समस्या की वजह से उनमें कई बदलाव आए हैं, जिसमें हड्डियों में दर्द होना, रात में पसीना आना, त्वचा का पतला होना. ट्विंकल ने कहा कि उन्हें पुरुषों से जलन होती है, क्योंकि उन्हें हार्मोनल इंबैंलेंस से नहीं जूझना पड़ता है. एक्ट्रेस ने खुद को ठीक करने के लिए वेटलिफ्टिंग करना शुरू कर दिया है. ऐसा एक्ट्रेस ने 20 साल बाद शुरू किया है. इसमें वह स्क्वाट, लंज और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कर रही हैं. इसके अलावा वह ब्राह्मी, प्रिमरोज, अश्वगंधा, मैग्नीशियम ग्लाइसीनेट और लायन्समेन तेल पीती हैं. एक्ट्रेस लंच और डिनर में टोस्टेट सैंडविच खा रही हैं और बेटी नितारा के साथ हर दो हफ्ते में एक बार आइसक्रीम का स्वाद चख रही हैं.