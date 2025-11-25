स्मृति मंधाना ने डिलीट की हल्दी-मेहंदी की फोटो, शादी टलने की असल वजह पर उठे सवाल तो पलक मुच्छल ने तोड़ी चुप्पी

इंडियन म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल 23 नवंबर को स्मृति मंधाना से शादी करने वाले थे. हालांकि पलाश की बहन पलक मुच्छल ने अब कन्फर्म किया है कि उनकी शादी पोस्टपोन कर दी गई है और परिवार के लिए प्राइवेसी की रिक्वेस्ट की है. सोमवार (24 नवंबर) को पलक ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक मैसेज शेयर किया, जिसमें लिखा था, “स्मृति के पिता की हेल्थ की वजह से, स्मृति और पलाश की शादी होल्ड पर रख दी गई है. हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सेंसिटिव समय में परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें.”

पलक ने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी पोस्ट की.

शादी के दिन, क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता, श्रीनिवास मंधाना बीमार पड़ गए और उन्हें हार्ट अटैक जैसे सिम्टम होने के बाद सांगली के एक अस्पताल में ले जाया गया. एक दिन बाद म्यूजीक कंपोजर पलाश मुच्छल को भी सांगली के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया. पलाश की मां ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि पलाश, स्मृति के पिता के बहुत करीब हैं और जब वह बीमार पड़े, तो पलाश ने तय किया कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाते, तब तक शादी की रस्में नहीं करनी चाहिए.

उन्होंने आगे कहा, “वह इतना रोया कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. उसे चार घंटे तक हॉस्पिटल में रखा गया. उसे IV ड्रिप दी गई, ECG किया गया और दूसरे टेस्ट किए गए. सब कुछ नॉर्मल आया, लेकिन वह बहुत स्ट्रेस में है.” उन्होंने बताया कि पलाश सांगली से मुंबई लौट आया है और अब घर पर ठीक हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि कपल बहुत स्ट्रेस में है.

इस बीच, स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम से शादी से जुड़े सभी पोस्ट डिलीट कर दिए हैं, जिससे लोगों का ध्यान सेलिब्रेशन से हटकर दूसरी तरफ चला गया है.

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना का रिश्ता कैसे बना?

स्मृति और पलाश ने 2019 में डेटिंग शुरू की थी. उन्होंने लंबे समय तक बातें छिपाईं और जुलाई 2024 में ही अपने रिश्ते को ऑफीशियल किया. जब उन्होंने साथ में पांच साल पूरे होने पर एक एनिवर्सरी की तस्वीर पोस्ट की. पलाश ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में स्मृति को प्रपोज करते हुए एक प्यारी सी क्लिप भी शेयर की. उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, “उसने हां कह दिया”.