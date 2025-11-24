विज्ञापन

धर्मेंद्र के घर पहुंची एम्बुलेंस, बेटी ईशा देओल भी आईं नजर, सिक्योरिटी बढ़ाई गई

Dharmendra Health Updates: धर्मेंद्र का 12 नवंबर से घर पर इलाज चल रहा है. लेकिन आज उस समय फैन्स की चिंता बढ़ गई जब उनके घर पर एम्बुलेंस को देखा गया. इसके अलावा ईशा देओल भी नजर आई हैं. वहीं घर के बार सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है.

धर्मेंद्र के घर पहुंची एम्बुलेंस
  • 12 नवंबर को अस्पताल से घर आए धर्मेंद्र
  • धर्मेंद्र के घर नजर आई एम्बुलेंस
  • फिलहाल, परिवार की तरफ से कोई हेल्थ अपडेट नहीं
नई दिल्ली:

Latest Dharmendra Health News: सुपरस्टार धर्मेंद्र की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है. वह पिछले दिनों अस्पताल में एडमिट हुए थे, जिसके बाद उन्हें 12 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था. तब से उनका इलाज घर पर ही चल रहा है. अब धर्मेंद्र के घर के बाहर एम्बुलेंस नजर आई है. जबकि उनकी बेटी ईशा देओल को भी घर पर देखा गया है. इसके अलावा धर्मेंद्र के घर के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. धर्मेंद्र के घर से वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. यही नहीं, फैंस ने कमेंट सेक्शन में चिंता जतानी शुरू कर दी है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि धर्मेंद्र 31 अक्टूबर से मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद 12 नवंबर की सुबह उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है. वहीं उनके घर पर डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है. 

हेमा मालिनी ने कुछ दिनों पहले दिया था धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट

हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सुभाष के झा से हेमा मालिनी ने खास बातचीत में माना कि पिछले कुछ दिन इमोशनली बहुत थका देने वाले थे. उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए आसान समय नहीं रहा. धरमजी की हेल्थ हमारे लिए बहुत चिंता का विषय रहा है. उनके बच्चे रात भर सो नहीं पा रहे हैं. मैं इतनी जिम्मेदारियों के बोझ तले कमजोर नहीं पड़ सकती. लेकिन हां, मुझे खुशी है कि वह घर वापस आ गए हैं. हमें राहत है कि वह अस्पताल से बाहर आ गए हैं. उन्हें अपने प्रियजनों के बीच रहना चाहिए. बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें."

बता दें, सुपरस्टार धर्मेंद्र बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, जिन्होंने 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और वह हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड रखते हैं.  धर्मेंद्र ने  1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया और 60 के दशक में पॉपुलर हो गए. उनका ऐ मिलन की बेला, फूल और पत्थर और आए दिन बहार के ने उन्हें इस दशक में रातोंरात पॉपुलैरिटी दिलाई. वहीं उन्हें हीमैन का दर्जा दिया गया, जो आज भी कायम है. उनकी फिल्में शोले से लेकर यमला पगला दीवाना तक सभी फिल्में फैंस की फेवरेट रही हैं. जबकि अब उनकी अपकमिंग फिल्म इक्कीस 25 दिसंबर को रिलीज होगी, जिसके चलते फैंस काफी इमोशनल हैं.

