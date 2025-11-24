विज्ञापन
Smriti Mandhana: मंधाना की शादी में क्या हुआ, किसकी नज़र लगी, पिता कैसे पहुंचे अस्पताल

Smriti Mandhana: वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना आज सोमवार के दोपहर करीब 3 बजे अपने पिता श्रीनिवास मंधाना को देखने सांगली शहर के सर्वहित अस्पताल अपनी दोस्त श्रेयांका पाटिल, अरूंधती रेड्डी और राधा यादव के साथ पहुंची तो सब सूना-सूना था.

वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना आज सोमवार के दोपहर करीब 3 बजे अपने पिता श्रीनिवास मंधाना को देखने सांगली शहर के सर्वहित अस्पताल अपनी दोस्त श्रेयांका पाटिल, अरूंधती रेड्डी और राधा यादव के साथ पहुंची तो सब सूना-सूना था. हर चेहरे पर खामोशी थी.  स्मृति ने ब्राउन कलर का हुडी जैकेट पहन रखा था और चेहरे पर मास्क भी लगा था. 20 नवंबर से चल रही शादी की रौनक एकाएक फीकी पड़ गई. सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि मंधाना की शादी को 'नज़र लग गई'. 

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हैरानी

हैरानी की बात ये भी सामने आई है कि स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से शादी और सगाई से जुड़े सारे पोस्ट हटा दिये हैं. इस वाकये के बाद स्मृति ने अचानक अपने शादी से जुड़े सारे पोस्ट इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिये. यही नहीं उन्होंने अपने शादी के अनाउंसमेंट और स्टेडियम में प्रोपोज़ल के सारे वीडियो पोस्ट भी हटा दिये. सब हैरान हैं कि मंधाना ने ऐसा क्यों किया. इसने अटकलों के बाज़ार में भी हलचल मचा दी है.

ये भी ख़बर आई की स्मृति के होने वाले पति पलाश को भी कुछ वक्त के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया. पलाश की मां ने मीडिया को बताया कि अमिता मुच्छल ने बताया कि पलाश तनाव और दबाव में थे और अब वो मुंबई लौट गए हैं. 

अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर

सर्वहित अस्पताल के डॉक्टर नमन शाह ने कहा,"मिस्टर श्रीनिवास मंधाना, स्मृति मंधाना जी के पिताजी को करीब 1-1:30 बजे बांयी तरफ छाती में दर्द के बाद उनको हार्ट अटैक के लक्षण डेवलप हुए थे. उनको फौरन सर्वित अस्पताल मेडिकल रिसर्च सेंटर, सांगली में उनको भर्ती करने के बाद उनकी जांप-पड़ताल हुई. उनके कार्डिएक एंजाइम एलिवेटेड होने के बावजूद उनको ऑब्ज़र्वेशन में रखने की ज़रूरत है. उनको हमारे कार्डियोलोजिस्ट रोहन थानेदार ने भी देखा हुआ है. ईको में कोई नई फाइंडिंग्स नहीं है." 

लगातार हो रही है मॉनिटरिंग

डॉक्टर नमन शाह ने ये भी कहा कि स्मृति के पिता को लगातार ईसीजी मॉन्टिरंग करने के बाद ज़रूरत पड़ी तो उनको एनजियोग्राफी भी करनी पड़ सकती है. ऐसी सिचुएशन में उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा एलिवेटेड है. उनको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है. 

क्यों हुई ये हालत

NDTV से खास बात करते हुए शादी में मौजूद रहे स्मृति मंधाना के पैनेजर और बेसलाइन के CEO तुहिन मिश्रा ने बताया,"उन्हें शादी के फंक्शन के दौरान पालपिटेशन हुआ. शुरुआत में लगा कि गैस की शिकायत हो सकती है. फिर हम फ़ौरन अस्पताल चले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर दिया." जबकि डॉक्टर नमन शाह ने कहा,"शारीरिक-मानसिक तनाव, शादी में भाग दौड़ की वजह से ऐसा हो जाता है."

इन हालात में मंधाना और पलाश मुच्छाल की शादी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया. फिलहाल मंधाना के पिता की हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें एक-दो दिन अस्पताल से कल घर भेजा जा सकता है.

(सांगली से शरद सातपुते के इनपुट के साथ)

