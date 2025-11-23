विज्ञापन
विशेष लिंक

कौन हैं स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास, खुद रहे क्रिकेटर, चलाते हैं खास कैफे, इस तरह दिया बेटी के करियर को आकार

Shrinivas Mandhana Profile: श्रीनिवास कभी खुद भी क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उन्हें राज्य के लिए खेलने का मौका कभी नहीं मिला. ऐसे में उन्होंने स्मृति को इंटरनेशनल क्रिकेटर बनाने की ठानी और अपने इस सपने को साकार किया.

Read Time: 4 mins
Share
कौन हैं स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास, खुद रहे क्रिकेटर, चलाते हैं खास कैफे, इस तरह दिया बेटी के करियर को आकार
Who is Smriti Mandhana Father Shrinivas Mandhana: कौन है स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास, खुद रहे क्रिकेटर, चलाते हैं खास कैफे
  • स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी श्रीनिवास मंधाना के स्वास्थ्य कारण स्थगित कर दी गई है.
  • स्मृति के पिता श्रीनिवास को दिल का दौरा पड़ने के लक्षण के बाद सांगली के सर्वहित अस्पताल में भर्ती कराया गया है
  • डॉक्टरों के अनुसार श्रीनिवास की हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें निगरानी में रहना होगा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Who is Shrinivas Mandhana: भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुछाल की रविवार को होने वाली शादी स्थगित कर दी गई है. मंधाना के पिता को रविवार को दिल का दौरा पड़ने के लक्षण महसूस हुए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया. मंधाना अपने पिता के काफी करीब हैं, ऐसे में उन्होंने इस शादी को फिलहाल के लिए टाल दिया है. स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना को सुबह सांगली के सर्वहित हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में भर्ती करवाया गया था. फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर है, लेकिन अगले कुछ दिन वह अस्पताल में ही रहेंगे. सर्वहित अस्पताल के निदेशक डॉ. नमन शाह के मुताबिक, स्मृति के पिता को दिल का दौरा पड़ने के लक्षण महसूस हुए थे. उन्होंने शादी के मौसम के दौरान व्यस्त गतिविधियों के कारण "शारीरिक या मानसिक तनाव" को इसका कारण बताया. बता दें, श्रीनिवास मंधाना ने अपने बेटी का करियर बनाने में काफी योगदान दिया है. श्रीनिवास कभी खुद भी क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उन्हें राज्य के लिए खेलने का मौका कभी नहीं मिला. ऐसे में उन्होंने स्मृति को इंटरनेशनल क्रिकेटर बनाने की ठानी और अपने इस सपने को साकार किया.

कौन हैं श्रीनिवास मंधाना?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्मृति के पिता श्रीनिवास एक केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं. स्मृति की मां स्मिता एक गृहिणी हैं. क्रिकेट परिवार की दिनचर्या का एक नियमित हिस्सा रहा है. श्रीनिवास ने जिला स्तर पर क्रिकेट खेला है. उनकी जर्नी सांगली से आगे नहीं बढ़ पाई. स्मृति के भाई श्रवण ने भी क्रिकेट खेला है. श्रवण महाराष्ट्र अंडर -19 का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. स्मृति की क्रिकेट में दिलचस्पी अपने भाई और पिता के साथ नियमित तौर पर अभ्यास मैदान पर जाने के दौरान हुई थी.  श्रीनिवास खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने परिवार से उतना सपोर्ट नहीं मिला. लेकिन उन्होंने अपने दोनों बच्चों का क्रिकेट में पूरा सहयोग दिया.  श्रीनिवास मंधाना का सपना था कि उनके दोनों में से कोई एक बच्चा भारत के लिए क्रिकेट खेले.

अब कैसी है तबीयत

डॉक्टर नमन शाह ने बताया, फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें एक से दो दिनों के लिए निगरानी में रखना होगा.  अगली जांच के बाद उनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ सकती है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. डॉक्टर नमन शाह ने बताया है कि यह दिल का दौरा शारीरिक तनाव के कारण आया है.

नमन शाह ने कहा,"दोपहर लगभग 1:30 बजे श्रीनिवास मंधाना को बाईं ओर सीने में दर्द हुआ, जिसे हम मेडिकल भाषा में 'एनजाइना' कहते हैं. उनके बेटे का फोन आने के बाद हमने एम्बुलेंस भेजी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया. ईसीजी और अन्य रिपोर्टों से पता चला कि हृदय संबंधी एंजाइम बढ़े हुए हैं, इसलिए हमें उन्हें निगरानी में रखने की जरूरत है. बीपी भी बढ़ा हुआ है और इसे कम करने के प्रयास जारी हैं. पूरी टीम निगरानी कर रही है. अगर स्थिति बिगड़ती है, तो हमें एंजियोग्राफी करनी होगी. स्मृति और उनका परिवार हमारे संपर्क में हैं, उम्मीद है कि कल तक उनकी हालत स्थिर हो जाएगी."

पिता की तबीयत बिगड़ने पर टली शादी

स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास के बीमार पड़ने के कारण भारतीय महिला टीम की इस दिग्गज क्रिकेटर और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. मंधाना और पलाश की शादी रविवार (23 नवंबर) को होनी थी. मंधाना अपने पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं, जो उनके क्रिकेट करियर में लगातार उनका साथ देते रहे हैं.

मंधाना के प्रबंधक तुहिन मिश्रा ने बताया कि विश्व कप विजेता क्रिकेटर के पिता को रविवार सुबह अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई. मिश्रा ने कहा,"स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना आज सुबह नाश्ता करते समय तबीयत बिगड़ने लगी. हमने सोचा कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. इसलिए हमने एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. वह चिकित्सकों की निगरानी में है."

मिश्रा ने कहा कि पिता की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए मंधाना ने उनके ठीक होने तक अपनी शादी स्थगित करने का फैसला किया है.

यह भी पढ़ें: Smriti Mandhana: अब कैसी है स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत, डॉक्टर ने क्या बताया? जानिए हर अपडेट

यह भी पढ़ें: IND vs SA ODI Series: ऋतुराज गायकवाड़ की दो साल बाद टीम इंडिया में वापसी, लेकिन बना हुआ है ये बड़ा सवाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Smriti Mandhana, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now