स्मृति मंधाना के पिता के बाद बिगड़ी होने वाले पति पलाश मुच्छाल की तबीयत, मां ने दी हेल्थ अपडेट

क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता को अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसके बाद शादी को कुछ समय के लिए टाल दिया गया. अब खबर ये है कि स्मृति के पिता के बाद उनके होने वाले पति पलाश मुच्छाल को भी सांगली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए, उनकी मां अमिता मुच्छल ने बताया कि पलाश मुंबई लौट आए हैं और ठीक होने के लिए आराम कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि वह बहुत स्ट्रेस में हैं, जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ा है.

पलाश मुच्छल की मां ने दिया हेल्थ अपडेट

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, पलाश की मां ने बताया, “पलाश को अंकल से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है… स्मृति से ज्यादा ये दोनों क्लोज हैं. जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो स्मृति से पहले पलाश ने डिसीजन लिया कि उनको अभी फेरे नहीं करने जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते.”

अमिता आगे कहती हैं, “जब से हल्दी हुई है, हमने उसे बाहर नहीं जाने दिया. रोते-रोते एक दम तबीयत खराब हो गई. 4 घंटे हॉस्पिटल में रखना पड़ा. IV ड्रिप चढ़ी, ECG हुआ और दूसरे टेस्ट हुए. सब नॉर्मल आया लेकिन स्ट्रेस बहुत है.”

यहां, पलाश की मां ने बताया कि दुल्हन के पिता की अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने और स्मृति ने अपनी शादी टालने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि कपल इस सिचुएशन से इमोशनली हिल गया है. उन्होंने आगे कहा, “हम पलाश को अब मुंबई वापस ले आए हैं. वह अब बेहतर महसूस कर रहा है और आराम कर रहा है… लेकिन स्ट्रेस है… उसकी बहन पलक भी सांगली छोड़कर उसके पास आ गई है.”