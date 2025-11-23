स्मृति मंधाना- पलाश मुच्छल के संगीत में पलक मुच्छल ने किया 'प्यारा भैया मेरा' गाने पर डांस, वीडियो हुआ वायरल

Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और बॉलीवुड संगीतकार-फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल की शादी रविवार को होने वाली है. 22 नवंबर की रात संगीत का कार्यक्रम रखा गया, जहां दूल्हे की बहन यानी पलाश मुच्छल की बहन और फेमस बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल ने रंग जमा दिया. स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के फैन पेज पर संगीत की ढेर सारी वीडियो पोस्ट की गई हैं, लेकिन सिंगर पलक मुच्छल की वीडियो पर फैंस का दिल अटक गया है, क्योंकि उन्होंने अपने भाई की शादी में बहुत शानदार स्टेज परफॉर्मेंस दी है. वीडियो में पलक 'प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनके' सॉन्ग पर डांस कर रही हैं. उनके एक्सप्रेशन और चेहरे की चमक ही बता रही हैं कि वे अपने भाई के लिए कितनी खुश हैं.

भाई पलाश पर लुटाया पलक मुच्छल ने प्यार

भाई की मेहंदी सेरेमनी की भी शेयर की थी पलक ने फोटो

बता दें कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद पलाश मुच्छल ने स्मृति को शादी के लिए रिंग पहनाकर प्रपोज किया था. दोनों की शादी की रस्में 21 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं. इससे पहले हल्दी की मस्ती भरी फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. वहीं खुद पलक मुच्छल ने भी मेहंदी सेरेमनी से कुछ तस्वीरें शेयर की थीं.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी में आएंगे ये मेहमान

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों की शादी में बहुत ही सीमित और करीबी लोगों को न्योता दिया गया है. शादी में राजनेता, क्रिकेट और संगीत जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं. माना जा रहा है कि शादी में सोनू निगम, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, आईसीसी अध्यक्ष जय शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार जैसी हस्तियां शामिल हो सकती हैं.