स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टली, फेरों से पहले बिगड़ी क्रिकेटर के पिता की तबीयत, बोली- जब तक पापा ठीक...

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना की शादी आज (23 नवंबर 2025) महाराष्ट्र के सांगली स्थित उनके फार्महाउस पर हो रही थी. शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं. शनिवार रात मेहंदी और संगीत का इवेंट धूमधाम से पूरा हुआ था और रविवार दोपहर फेरों का समय तय था. लेकिन ठीक इसी बीच उनके पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई. स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की अचानक तबीयत बिगड़ी. बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात से रविवार सुबह के बीच उन्हें सीने में तकलीफ हुई और तुरंत सांगली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. खबर मिलते ही शादी स्थल पर मौजूद मेहमानों और परिजनों में हड़कंप मच गया. एम्बुलेंस बुलाई गई और उन्हें फौरन मेडिकल केयर दी गई.

डॉक्टरी देखभाल में हैं स्मृति के पिता

डॉक्टर्स ने जांच के बाद बताया कि समय पर इलाज मिलने की वजह से उनकी हालत अब स्थिर है और खतरे की कोई बात नहीं है. परिवार के करीबियों ने भी राहत भरी सांस ली है. अब फिलहाल अपडेट ये है कि शादी फिलहाल पोस्टपोन कर दी गई है. कहा जा रहा है कि जब तक स्मृति के पापा ठीक नहीं हो जाते तब तक के लिए शादी को टाल दिया गया है. उनके स्वस्थ होकर घर लौटते ही शादी की रस्में निभाई जाएंगी.

किससे हो रही है स्मृति मंधाना की शादी?

बता दें कि स्मृति पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल के भाई पलाश मुच्छल से शादी करने जा रही हैं. शादी से जुड़ी हल्दी और मेहंदी की रस्में हो चुकी हैं और अब बस सात फेरे बाकी हैं जो कि स्मृति के पिता के सेहतमंद होते ही कर लिए जाएंगे.

बता दें कि शादी में मेहमानों की संख्या लिमिटेड ही रखी गई थी और सिर्फ करीबी रिश्तेदार व दोस्त ही शामिल हुए. भारतीय महिला टीम की कई खिलाड़ी जैसे दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, स्नेह राणा भी स्मृति की खुशी में शरीक होने पहुंची थीं. हाल ही में टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद स्मृति की शादी की खुशी दोगुनी हो गई थी, लेकिन पिता की तबीयत ने पल भर को सबको चिंता में डाल दिया. अब सभी को अगली अपडेट का इंतजार है.

