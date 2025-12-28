Smriti Mandhana: सिक्स हिटर मशीन स्मृति मंधाना का आया तूफान, ध्वस्त हुआ हरमनप्रीत कौर का महारिकॉर्ड

Smriti Mandhana Record: तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के चौथे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में स्मृति मंधाना का तूफान देखने को मिला है. स्मृति मंधाना ने अपनी तूफानी पारी के दम पर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मंधाना ने शेफाली के साथ पहले विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी की. शेफाली के विकेट से यह साझेदारी टूटी, जो 79 रन बनाकर आउट हुईं. वहीं इस मुकाबले में स्मृति मंधाना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 10 हजार रन तो पूरे किए हैं. साथ ही उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में छक्कों का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. स्मृति मंधाना अब महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए सबसे अधिक छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ा है.

स्मृति ने तोड़ा हरमनप्रीत का रिकॉर्ड

हरमनप्रीत कौर के नाम 186 मैचों की 166 पारियों में 78 छक्के हैं. इस मैच की शुरुआत से पहले मंधाना के भी इतने ही छक्के थे और जैसे ही मंधाना ने एक छक्का जड़ा, वैसे ही वो हरमनप्रीत कौर से आगे निकल गईं. इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर शेफाली वर्मा हैं, जिनके नाम 94 मैचों में 69 छक्के हैं. श्रीलंका के खिलाफ 48 गेंद में 80 रनों की तूफानी पारी के दौरान मंधाना ने तीन छक्के जड़े. मंधाना के नाम अब इस फॉर्मेट में 157 मैचों की 151 पारियों में 80 छक्के हैं.

मंधाना 10 हजारी क्लब में शामिल

स्मृति मंधाना इस पारी के दौरान महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने वाली भारत की दूसरी और दुनिया की कुल चौथी बल्लेबाज बनीं. स्मृति ने ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में निमाशा मीपागे की गेंद पर एक रन के साथ 27 रन बनाने के साथ ही महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे किए.

स्मृति यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय और कुल चौथी बल्लेबाज हैं. भारत की मिताली राज, इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स और न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स उनके पहले यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं. स्मृति ने हालांकि सबसे कम पारियों में 10 हजार रन पूरा करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने 281 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की. मिताली इस सूची में 291 पारियों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. चार्लोट और सूजी ने क्रमश: 308 और 314 पारियों में इस आंकड़े को छुआ था.

यह भी पढ़ें: 'मुझे 15 दिन पहले बोल दिया था' जायसवाल ने सुनाया टेस्ट डेब्यू का दिलचस्प किस्सा

यह भी पढ़ें: एक कैच के लिए 1.07 करोड़, फैन ने एक साथ से लपका अद्भुत कैच, जीता जैकपॉट