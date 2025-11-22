विज्ञापन
Smriti Mandhana Mehendi: स्मृति मंधाना ने रचाई मेहंदी, वर्ल्ड चैंपियन की शादी है... ‘समझो हो ही गया’

Smriti Mandhana Wedding: पिछले तीन दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार एक ख़बर जो ट्रेंड कर रही है, वो यकीनन स्मृति मंधाना की शादी, हल्दी, मेहंदी और इस शादी की पार्टी की ख़बर है.

  • स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं.
  • वर्ल्ड कप के दौरान पलाश मुच्छल ने मंधाना को इंदौर की बहू बनने का ऐलान किया था.
  • शादी में वर-वधू की टीमों के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच हुआ, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं
पिछले तीन दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार एक ख़बर जो ट्रेंड कर रही है, वो यकीनन स्मृति मंधाना की शादी, हल्दी, मेहंदी और इस शादी की पार्टी की ख़बर है. वर्ल्ड कप के दौरान स्मृति मंधाना के होने वाले बॉलीवुड संगीतकार और एक्टर पति पलाश मुच्छल ने मंधाना को इंदौर की बहू बनने का एलान किया और तब से ही इसे लेकर फ़ैन्स में एक अलग किस्म की खुशी देखने को मिल रही है. वर्ल्ड कप की जीत ने इस खुशी को सभी भारतीय क्रिकेट फ़ैन्स के समारोह में तब्दील कर दिया है.

रचाई पिया के नाम की मेंहदी 

शानिवार को मेहंदी स्मृति मंधाना की मेहंदी सेरेमनी थी. इस दौरान भी खूब जश्न हुआ. सोशल मीडिया पर अब मेहंदी की तस्वीरें वायरल हैं. इस दौरान पलाश ने भी मेहंदी लगाई.

हल्दी संग होली भी

वर्ल्ड चैंपियन लड़कियों के गाना गाने, बॉलीवुड की धुनों पर थिरकने, नाचने, मस्ती मनाने की तस्वीरें और वीडियो इतने वायरल हो रहे हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे. तकरीबन 150 बेहद ख़ास मेहमानों के लिए पूरा सांगली सज चुका है. 

वर और वधू दोनों ओर से ‘70-70' बेहद ख़ास मेहमानों के लिए इतनी तैयारी की गई है कि सबकुछ एक विनिंग मैच की तरह रोमांचक होता जा रहा है. 

स्मृति-पलाश के क्रिकेट मैच में कौन जीता?

स्मृति की शादी हो और क्रिकेट का ज़ायका नहीं हो, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है?स्मृति की शादी में टॉस और कॉमेन्ट्री तक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं. प्रधानमंत्री तक ने मंधाना और पलाश को इस शादी के लिए बधाई दी है. 

पीएम मोदी ने ख़ासकर दोनों के बीच क्रिकेट मैच को लेकर भी लिखा है. पीएम ने लिखा,"बहुत अच्छा है कि दूल्हे की टीम और दुल्हन की टीम के बीच एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है. हमारी शुभकामनाएं हैं कि दोनों टीमें जीवन के इस खेल में जीतें."

पीएम मोदी ने स्मृति के कवर ड्राइव की तारीफ़ करते हुए बॉलीवुड-क्रिकेट की दुनिया के वर-वधू के लिए अलग अंदाज़ में लिखा, "जैसे ही ये दोनों साथ में एक नए सुंदर जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, स्मृति के कवर ड्राइव की सुंदरता पलक के मधुर संगीत की स्वर लांज के साथ अद्भुत साझेदारी बनाती है."

