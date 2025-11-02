IND vs SA Women: भारत की 5 बड़ी ताकत, फाइनल में दिखा इनका जादू तो ट्रॉफी का सूखा पक्का हो जाएगा खत्म!

ICC Women's World Cup 2025 Final: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का सबसे बड़ा और निर्णायक मुकाबला आज (02 नवंबर 2025) भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच नवीं मुबई स्थित डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. उसका प्रतिष्ठित सीरीज पर कब्जा होगा. दोनों टीमें फाइनल मुकाबले में आमने-सामने होने के लिए तैयार हैं. अहम मुकाबले से पहले बात करें देश की उन 5 स्टार खिलाड़ियों के बारे में जिनका फाइनल मुकाबले में जादू देखने को मिला तो भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित है, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

स्मृति मंधाना

भारतीय टीम की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की विस्फोटक बल्लेबाजी से हर कोई अच्छी तरह वाकिफ है. उनकी उम्दा बल्लेबाजी की वजह से ही उन्हें भारतीय महिला टीम की 'रन मशीन' कहा जाता है. जारी टूर्नामेंट में भी वह अच्छी लय में नजर आ रही हैं. अगर फाइनल मुकाबले में भी उनका बल्ला चला तो भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित है.

खबर लिखे जाने तक जारी टूर्नामेंट में उन्होंने भारतीय महिला टीम की तरफ से 8 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 8 पारियों में 55.57 की औसत से 389 रन लिकले हैं. जारी टूर्नामेंट में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर काबिज हैं.

हरमनप्रीत कौर

देश की दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद कैप्टन हरमनप्रीत कौर खुद हैं. जारी टूर्नामेंट में उनका बल्ला भी खूब चल रहा है. सेमी-फाइनल मुकाबले में शुरुआती झटकों के बाद उन्होंने ही जेमिमा रॉड्रिगेज के साथ पारी को संवारा था. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि फाइनल राउंड में भी उनका बल्ला खूब चलेगा और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगी. जारी टूर्नामेंट में हरमनप्रीत कौर ने 8 मैच खेलते हुए 7 पारियों में 34.28 की औसत से 240 रन बनाए हैं.

ऋचा घोष

देश की पावर हीटर महिला स्टार ऋचा घोष की विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है. फाइनल मुकाबले में भी उनका बल्ला चलता है तो भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित है. जारी टूर्नामेंट में उन्होंने 7 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 7 पारियों में 40.20 की औसत से 201 रन निकले हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 132.23 का रहा है.

दीप्ति शर्मा

फाइनल मुकाबले में दीप्ति शर्मा अपनी लय में नजर आईं तो भारतीय टीम को अपने पहले खिताब से कोई नहीं रोक सकता है. क्योंकि वह बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी कहर ढाने में माहिर हैं. जारी टूर्नामेंट में उन्होंने 8 मैच खेलते हुए 6 पारियों में 26.16 की औसत से 157 रन बनाए हैं. इसके अलावा गेंदबाजी में उन्होंने 8 पारियों में 24.11 की औसत से 17 सफलता प्राप्त की है. मौजूदा समय में वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली संयुक्त रूप से पहली गेंदबाज हैं.

श्री चरणी

भारतीय टीम की युवा स्पिनर श्री चरणी ने भी जारी टूर्नामेंट में अपनी शानदार गेंदबाजी से हर किसी का दिल जीता है. क्रिकेट प्रेमियों को फाइनल मुकाबले में भी उनसे बेहतरीन गेंदबाजी की उम्मीद है. चरणी ने जारी टूर्नामेंट में 8 मैच खेलते हुए 8 पारियों में 26.07 की औसत से 13 विकेट चटकाए हैं.

