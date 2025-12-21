Sameer Minhas: समीर मिन्हास ने शतक ठोक U-19 एशिया कप इतिहास में कर दिया बड़ा कारनामा, वैभव सूर्यवंशी के बाद दूसरे बैटर

Sameer Minhas Record in IND U19 vs PAK U19 Final: पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज समीर मिन्हास ने एशिया कप अंडर 19 इतिहास में वैभव सूर्यवंशी के बाद दूसरा सबसे तेज शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. मिन्हास ने एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में भारत के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 71 गेंदों में शतक जड़ दिया. इस लिस्ट में सबसे ऊपर टीम इंडिया के स्टार ओपनर वैभव सूर्यवंशी हैं जिन्होंने 56 गेंदों में शतक जड़ा था. समीर मिन्हास ने शतक की मदद से 113 गेंद में अपनी पारी के दौरान 17 चौके और 9 छक्के की मदद से कुल 172 रन बनाए जो एशिया कप अंड़र 19 के इतिहास का फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर है.

एशिया कप अंडर 19 में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी - 56 गेंद

समीर मिन्हास - 71 गेंद

अभिज्ञान कुंडू - 80 गेंद

फैसल शिनोजादा - 91 गेंद

अहमद हुसैन - 102 गेंद

मलेशिया के खिलाफ इसी टूर्नामेंट में शतक जड़ने के बाद मिन्हास ने भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबले में शतक जड़ टीम इंडिया के सामने बड़ी चुनौती पेश की थी.

भारतीय टीम ने फाइनल तक के सफर में आयुष म्हात्रे की कप्तानी और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी वाली भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. उन्होंने ग्रुप A के अपने सभी मैच जीते हैं और पाकिस्तान से आगे रहकर टॉप पर रही है, जिसे पिछले रविवार को भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज में एकमात्र 90 रन से हार का सामना करना पड़ा था.