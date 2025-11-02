विज्ञापन
विशेष लिंक

केन विलियमसन ने T20I क्रिकेट से लिया संन्यास, टेस्ट फॉर्मेट पर कही बड़ी बात, जानें कैसा रहा करियर

Kane Williamson Retires From New Zealand T20I: केन विलियमसन ने 35 साल की उम्र में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
केन विलियमसन ने T20I क्रिकेट से लिया संन्यास, टेस्ट फॉर्मेट पर कही बड़ी बात, जानें कैसा रहा करियर
Kane Williamson
  • केन विलियमसन ने 35 वर्ष की आयु में न्यूजीलैंड की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से संन्यास लिया है
  • विलियमसन ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए विश्वभर में ख्याति अर्जित की थी
  • उनके संन्यास से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की टी20 बल्लेबाजी लाइनअप में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Kane Williamson Retires From New Zealand T20I: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने 35 साल की उम्र में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. दिग्गज बल्लेबाज ने 15 अक्टूबर साल 2011 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला था. डेब्यू मुकाबले में उन्हें जलवा दिखाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था. क्योंकि विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 124 रनों के लक्ष्य को कीवी टीम ने 13.3 ओवरों में बिना किसी नुकसान के आसानी से प्राप्त कर लिया था. विलियमसन का आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 17 जून साल 2024 में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ रहा. जहां लक्ष्य का पीछा करने के लिए वह अपनी टीम की तरफ से चौथे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. इस दौरान उन्होंने 17 गेंद में 2 चौके की मदद से 18 रन की नाबाद पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापिस ड्रेसिंग रूम में लौटे.

टेस्ट फॉर्मेट पर दिया बड़ा बयान

केन विलियमसन ने अपने टेस्ट करियर पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में शिरकत करने के लिए ध्यान केंद्रित करने की पुष्टि की है. रेड बॉल क्रिकेट में कीवी टीम की अगली भिड़त दिसंबर में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के साथ है. इस दौरान दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की सीरीज खेली जाएगी.

संन्यास का ऐलान करते हुए विलियमसन ने कही दिल छू लेने वाली बात

संन्यास का ऐलान करते हुए विलियमसन ने कहा, 'यह ऐसी चीज है जिसका हिस्सा बनना मुझे लंबे समय से पसंद था. मैं इन यादों और अनुभवों के लिए बहुत आभारी हूं. मेरे और टीम के लिए यह सही समय है. इससे टीम को आगे की सीरीज और अपने अगले प्रमुख लक्ष्य यानी कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्पष्टता मिलेगी. यहां (न्यूजीलैंड की टीम) काफी प्रतिभाएं हैं. अगला दौर इन खिलाड़ियों को क्रिकेट के प्रति जागरूक और उन्हें वर्ल्ड कप के लिए तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा.'

केन विलियमसन का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें केन विलियमसन के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो वह न्यूजीलैंड की तरफ से 2011 से 2024 के बीच 93 मैच खेलने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 90 पारियों में 33.44 की औसत से 2575 रन निकले. विलियमसन के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 18 अर्धशतक दर्ज है. 95 रनों की खेली गई पारी उनकी एक मैच में सर्वोच्च पारी रही.

यह भी पढ़ें- न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड का सूपड़ा किया साफ, ODI सीरीज पर 3-0 से जमाया कब्जा, ये खिलाड़ी रहे हीरो

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
New Zealand, Kane Stuart Williamson, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now