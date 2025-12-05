पलाश मुच्छल से शादी टलने के बाद स्मृति मंधाना का पहला पोस्ट, फैंस ने नोटिस की ये चीज

Smriti Mandhana First Post After Wedding Postponed: शादी टलने के बाद स्मृति मंधाना का पहला पोस्ट वायरल हो रहा है. नए पोस्ट में मंधाना एक ब्रांड के साथ कोलैब्रेशन का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और इसमें महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल और फाइनल के जीत के पल को शेयर किया है. स्मृति इस पोस्ट को जीतने वाले पल, सच्ची बातचीत और रस्में जो पूरी तरह से गेम चेंजर है, लिखकर किया है. पलाश मुच्छल के साथ शादी टलने के बाद पहली बार सामने आई स्मृति के इस वीडियो में फैंस की नजर उनकी हांथों पर पड़ी जिसमे से इंगेजमेंट रिंग गायब नजर आ रही.

The smile is back🧿🥹❤️ (and the ring is gone) thankyou for this, that's why Colgate>>>

pic.twitter.com/7hnXWV9HUm — Siya (@siyaagrawal18) December 5, 2025

हालांकि इस वीडियो को लेकर ये भी दावा किया जा रहा है की ये वीडियो इंगेजमेंट से पहले शूट किया गया है.

मंधाना के द्वारा शेयर किये गए वीडियो में उन्होंने कहा

"अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12 साल पूरे करने के बावजूद हर बड़े टूर्नामेंट में टीम का सपना अधूरा रह जाने से मन टूटता रहा. उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड कप के दौरान सिर्फ एक ही ख्याल था. भारत कब जीत का पल देखेगा. मंधाना ने कहा कि जब आखिरकार वह समय आया, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बच्चे की तरह खुशियां उमड़ पड़ी हों. उन्होंने बताया कि उस समय उन्होंने बहुत ज्यादा तस्वीरें तक नहीं खिंचवाईं."

स्मृति ने अपनी बल्लेबाज़ी और फील्डिंग के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा, "मैच के दौरान क्रीज़ पर उन्होंने बस टीम की आवश्यकता के अनुसार खेल पर ध्यान दिया. लेकिन फील्डिंग के समय वह लगातार भगवान को याद करती रहीं. उन्होंने बताया कि पूरे 300 गेंदों के दौरान वे हर बार यही प्रार्थना करती रहीं कि टीम को जल्दी विकेट मिले और मैच भारत के पक्ष में जाए."

इससे पहले स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास के बीमार पड़ने के कारण भारतीय महिला टीम की इस दिग्गज क्रिकेटर और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. मंधाना और पलाश की शादी रविवार (23 नवंबर) को होनी थी. इस दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने संगीतकार पलाश मुछाल के साथ अपनी शादी से पहले के जश्न से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिए.

हालांकि सगाई और दूसरे जश्न से पहले के वायरल सोशल मीडिया पोस्ट स्मृति के पेज से गायब होने के बाद इस जोड़ी के बीच के रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गई. सगाई की घोषणा का वीडियो भी अब उनके पेज पर नहीं दिखा जिसमें स्मृति भारतीय टीम की अपनी कुछ साथियों के साथ ‘लगे रहो मुन्नाभाई' के गाने ‘समझो हो ही गया' पर नाच रही थीं.

इसे असल में टीम की उनकी साथी और करीबी दोस्त जेमिमा रोड्रिग्स ने साझा किया था लेकिन यह उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी नहीं दिखा. इसे दस लाख से अधिक लाइक्स मिले थे. पलाश की पार्श्व गायिका बहन पलक ने एक छोटा सा नोट साझा करके अटकलों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा था कि शादी सिर्फ होने वाली दुल्हन के पिता की सेहत की वजह से टाली गई.