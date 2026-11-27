jaydev Unadkat's World Record: लेफ्टी पेसर जयदेव उनाडकट. एक बार आईपीएल में सबसे महंगे बॉलर बने, तो कई बार टीम इंडिया से अंदर-बाहर हुए. अब जयदेव सौराष्ट्र के कप्तान हैं और उन्होंने सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में होल्कर स्टेडियम में तमिलनाडु के खिलाफ खेले गए मैच में नंबर-11 पर बैटिंग करते हुए विश्व रिकॉर्ड बना दिया. ग्रुप बी मुकाबले में तमिलनाडु के खिलाफ 26 गेंदों में 40 रन (तीन चौके और दो छक्के) बनाए. जयदेव उनाडकट की इस जवाबी पारी और चेतन सकारिया के साथ 62 रनों की 10वें विकेट की साझेदारी के बावजूद 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सौराष्ट्र की टीम 16.4 ओवर में 154 रनों पर ऑल आउट हो गई. टीम को 38 रनों से हार का सामना करना पड़ा और वह सुपर लीग की दौड़ से बाहर हो गई. बहरहाल, आप जानिए कि टी20 क्रिकेट इतिहास में नंबर-11 पर दुनिया में किन पुछल्ले बल्लेबाजों के नाम पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है.

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नंबर 11 बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च टी20 स्कोर

बल्लेबाज रन टीम बनाम स्थान वर्ष जयदेव उनादकट 40 (26 गेंद) सौराष्ट्र तमिलनाडु इंदौर 2026 डैनी ब्रिग्स 35* (18 गेंद) एडिलेड स्ट्राइकर्स होबार्ट हरिकेंस होबार्ट 2020 डोमिनिक ड्रेक्स 34* (14 गेंद) सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बारबाडोस ट्राइडेंट्स बैसेटेरे 2019 खालिद अहमदी 31* बेल्जियम माल्टा मार्सा 2021 मुजीब उर रहमान 27 ब्रिस्बेन हीट एडिलेड स्ट्राइकर्स ब्रिस्बेन 2018

जयदेव उनाडकट और सकारारिया का संघर्ष गया बेकार

सौराष्ट्र की टीम तमिलनाडु से जीत के लिए मिले 193 रनों का पीछा कर रही थी. और एक समय उसका नौवां विकेट 8.3 ओवरों में 92 रन पर ही गिर गया था. लेकिन यहां से जयदेव उनाडकट और लेफ्टी ही पेसर चेतन सकारिया आखिरी जोड़ी के रूप में संघर्ष करते हुए स्कोर को 16.4 ओवरों तक 154 रन तक ले गए. दोनों की साझेदारी अपनी टीम को जीत तो नहीं दिला सकी. दोनों के बीच दसवें विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी बेकार चली गई, लेकिन जयदेव उनाटकट ने जरूर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. नंबर-11 बल्लेबाज के रूप में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

FAQs= Frequnetly Asked Questions सें जानें जयदेव उनाडकट के प्रदर्शन के जवाब

प्र:-1 टी20 क्रिकेट में नंबर 11 पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है?

उ.- पुरुष टी20 क्रिकेट में नंबर 11 पर सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का विश्व रिकॉर्ड अब सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट के नाम है. उन्होंने 26 नवंबर 2026 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु के खिलाफ 26 गेंदों में 40 रन बनाए.

प्र:-2 जयदेव उनादकट ने नंबर 11 पर किसका रिकॉर्ड तोड़ा? उ.- उनादकट ने इंग्लैंड के डैनी ब्रिग्स का 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. ब्रिग्स ने 2020-21 बिग बैश लीग (BBL) में होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए नंबर 11 पर नाबाद 35 रन (18 गेंद) बनाए थे.

प्र:-3 क्या जयदेव उनादकट की रिकॉर्ड पारी के बाद सौराष्ट्र मैच जीत सका?

उ.- नहीं, 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सौराष्ट्र की टीम 154 रनों पर ऑल आउट हो गई और 38 रनों से मैच हार गई. इस हार के साथ ही सौराष्ट्र सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 की सुपर लीग दौड़ से बाहर हो गया।

प्र:-4 उनादकट और चेतन सकारिया ने 10वें विकेट के लिए कितने रन जोड़े?

उ.- सौराष्ट्र का स्कोर 92/9 होने के बाद जयदेव उनादकट (40) और चेतन सकारिया (22) ने 10वें विकेट के लिए 49 गेंदों में 62 रनों की साझेदारी की.