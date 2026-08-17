'उड़ता गिल', सुपर से ऊपर कैच पर सोशल मीडिया झूम उठा, कमेंटों की भरमार

Shubman Gill's super catch: कभी-कभी कुछ चीजें क्रिकेट मैदान पर ऐसी देखने को मिल जाती हैं, जिसकी उम्मीद नहीं की जाती. और भारत और श्रीलंका (SL vs IND) के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन कुछ ऐसा ही देखने को मिला. भारतीय कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) श्रीलंकाई लेफ्टी बल्लेबाज कमेंडु मेंडिस का ऐसा अद्भुत कैच लपका की क्रिकेट जगत की आंखें खुली की खुली रह गईं. किसी ने उड़ता गिल कहा, तो कमेंट्री बॉक्स में किसी ने इसे इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कैचों में से एक करार दिया. और सोशल मीडिया पर फैंस तो इस कैच के दीवाने हो गए. फैंस भारतीय कप्तान के लिए ऐसे-ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि एक बार को आपको इन कमेंटों पर भी भरोसा नहीं होगा.
कभी देखा है आपने पहले ऐसा कैच !
Outstanding unbelievable catch by Captain Shubman Gill 🛐 🔥🫡 pic.twitter.com/OAPAOqjY9k— Shubman X 77 (@AyushKumar77297) August 17, 2026
आप कमेंट देखिए !
My jaw is on the floor Captain Shubman Gill 👏😮💨 https://t.co/swGjVAZAEG— Kira (@kirukiras) August 17, 2026
देखिए यह कैसा दौर है. एक ही कैच से कैसे-कैसे कमेंट खिलाड़ी विशेष को मिल जाते हैं
Greatest fielder of this generation SIR Shubman Gill 🥶 pic.twitter.com/o0aSLDbzFT— R` (@Gillnatiion) August 17, 2026
गिल कभी भी निराश नहीं करते
Greatest fielder of this generation SIR Shubman Gill 🥶 pic.twitter.com/o0aSLDbzFT— R` (@Gillnatiion) August 17, 2026
निश्चित रूप से किसी फील्डर के लिए अपनी बाईं ओर उड़ना आसान नहीं होता
What a catch by Captain Shubman Gill🔥— Dhillon (@Dhillon_77777) August 17, 2026
He is flying in his left side #ShubmanGill #SLvIND #SLvsIND pic.twitter.com/r3OjVc1mx8
इस कैच को हमेशा याद किया जाएगा
WHAT A CATCH BY CAPTAIN SHUBMAN GILL.🌪️🥶#INDvsSL pic.twitter.com/QWqnnW7CKS— Indian Cricket 🏏 (@Indiancric1cm) August 17, 2026
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