IND vs SA: गौतम गंभीर की आलोचना से नाराज बैटिंग कोच सितांशु कोटक, कोलकाता पिच को लेकर दिया ये बयान

Sitanshu Kotak Defend Gautam Gambhir on Eden Garden Pitch: भारत के बैटिंग कोच सीतांशु कोटक, साउथ अफ्रीका से पहले टेस्ट में भारत की हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर की हो रही बुराई से बहुत नाराज़ हैं और उन्हें लगता है कि इसमें से कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं. कोलकाता में 30 रन से मिली हार, गंभीर की लीडरशिप में पिछले एक साल में भारत की घर पर चौथी टेस्ट हार थी. शनिवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले गुरुवार को कोटक ने कहा, "गौतम गंभीर, गौतम गंभीर' (आलोचना) की जा रही है. मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक स्टाफ़ हूं और मुझे बुरा लग रहा है. यह तरीका नहीं है."

उन्होंने कहा कि बुराई कभी-कभी एजेंडा से जुड़ी होती है. सौराष्ट्र के पूर्व लेफ्ट हैंडर ने कहा, "हो सकता है कि कुछ लोगों का अपना एजेंडा हो. उन्हें गुड लक, लेकिन यह बहुत बुरा है." गंभीर की कोलकाता में पहले टेस्ट के लिए इस्तेमाल की गई पिच का बचाव करने के लिए आलोचना हो रही है, जहाँ भारत 124 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए हार गया था. हेड कोच ने अपने बैट्समैन की आलोचना की थी कि वे खुद को ढाल नहीं पाए.

रैंक टर्नर, जिस पर स्पिनरों ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया, यह पक्का किया कि खेल तीन दिन के अंदर खत्म हो जाए और गंभीर ने ज़ोर देकर कहा कि यह सरफेस बिल्कुल वैसा ही था जैसा टीम मैनेजमेंट ने मांगा था. यह बयान कप्तान शुभमन गिल के कुछ हफ़्ते पहले के उस बयान से बिल्कुल उलट था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी टीम घर पर ज़्यादा स्पोर्टिंग सरफेस पर खेलने के बारे में सोच रही है.

"खिलाड़ियों का क्या?"

कोटक को हैरानी इस बात से हुई कि लोग गंभीर के अलावा किसी और पर सवाल नहीं उठा रहे थे. कोटक ने बैटिंग की नाकामी का ज़िक्र करते हुए कहा, "कोई यह नहीं कह रहा है कि इस बैट्समैन ने ऐसा किया, इस बॉलर ने वैसा किया, या हम बैटिंग में कुछ अलग कर सकते हैं," जिसके कारण शर्मनाक हार हुई.

कोटक ने गंभीर की तारीफ़ की कि उन्होंने शुरू में ही मान लिया कि उन्हें ऐसा विकेट चाहिए था और क्यूरेटर ने टीम की रिक्वेस्ट पूरी करने की पूरी कोशिश की. उन्होंने कहा, "देखिए, पिछले मैच के विकेट में, गौतम ने कहा कि उन्होंने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने इल्ज़ाम इसलिए लिया क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें क्यूरेटर पर इल्ज़ाम नहीं डालना चाहिए."

अप्रोच और टेक्नीक

यह मानते हुए कि साउथ अफ्रीका उसी ट्रैक पर बेहतर टीम थी जो दोनों टीमों के लिए अवेलेबल थी, कोटक ने उन बातों की ओर भी इशारा किया जिनमें मेज़बान टीम दूसरे नंबर पर रही.

उन्होंने समझाया, "जब कोई बैट्समैन बैटिंग करने जा रहा होता है, अगर हम उसे अग्रेसिव खेलने के लिए कहते हैं, अगर हम उसे तेज़ दौड़ने के लिए कहते हैं, तो यह सही नहीं होगा. इसलिए, हम प्लेयर्स से बात करते हैं कि आप एक प्लान बनाएं, थोड़ा समय लें." "ऐसा नहीं है कि अगर आप पहली बॉल पर ही हिट हो जाते हैं, तो आपको हिट लग जाएगी. यह भी दिखता है. जब कोई इंसान अग्रेसिव खेलता है, तो वह भी दिखता है. लेकिन, आप अपना टाइम लेते हैं.

घरेलू सर्किट में स्पिनरों के अच्छे प्लेयर रहे कोटक ने कहा, "हर प्लेयर का एक तय टाइम होता है. वह कंफर्टेबल महसूस करने लगता है. मुझे लगता है कि ऐसे विकेट पर, आप सही फुटवर्क के साथ डिफेंसिव क्रिकेट के बजाय बिज़ी क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं."

T20s ने टेस्ट मैच की टेक्निक कैसे बदली

कोटक को लगता है कि पिछले 15 सालों में ज़्यादा T20 खेले जाने से माइंडसेट और टेक्निक में बदलाव आया है. टेस्ट और T20Is में स्पिन खेलने में बेसिक फ़र्क यह है कि ट्रेडिशनल फ़ॉर्मेट के लिए आपको मज़बूत फुटवर्क की ज़रूरत होती है और T20Is के लिए, मज़बूत हाथों की ज़रूरत होती है."अब, हमारे पास दुनिया में बहुत सारे प्लेयर हैं, जो तीनों फ़ॉर्मेट को अच्छी तरह से अपना लेते हैं. लेकिन तीनों फ़ॉर्मेट खेलने की टेक्निक अलग है.

"टेस्ट मैच में, आप फुटवर्क पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं. T20s में, और पावर हिटिंग में, आप जल्दी बेस बनाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. इसलिए, जल्दी बेस बनाने में कोई फुटवर्क नहीं होगा."