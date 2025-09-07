सिकंदर रजा जैसा कोई नहीं, जब से किया वनडे डेब्यू, तब से कोई नहीं निकल पाया उनसे आगे

Sikandar Raza: जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच जारी तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला छह सितंबर 2025 को हरारे में खेल गया. यहां मेजबान टीम जिम्बाब्वे 34 गेंद शेष रहते पांच विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो कैप्टन सिकंदर रजा स्वयं रहे. जिन्होंने गेंदबाजी में कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए तीन सफलता प्राप्त की. इस दौरान उन्होंने अपने चार ओवरों के स्पेल में महज 11 रन ही खर्च किए. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

वनडे फॉर्मेट में रजा का है जलवा

आपको जानकार हैरानी होगी कि रजा ने जब से वनडे फॉर्मेट में डेब्यू किया है. तब से बतौर ऑलराउंडर कम से कम 50 विकेट के साथ उनसे ज्यादा किसी खिलाड़ी ने रन नहीं बनाए हैं.

रजा ने तीन मई साल 2013 में जिम्बाब्वे की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था. तब से अबतक वह अपनी टीम के लिए इस फॉर्मेट में 153 मैच खेलते हुए 144 पारियों में 36.99 की औसत से 4476 रन बना चुके हैं.

वहीं उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में बात करें तो उन्होंने 153 वनडे की 122 पारियों में 43.64 की औसत से 94 सफलता प्राप्त की है. वनडे के एक मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 55 रन खर्च कर चार विकेट है.

रजा के वनडे डेब्यू के बाद से बतौर ऑलराउंडर कम से कम 50 विकेट के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) - 152 मैच - 4473 रन - 94 विकेट

ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) - 138 मैच - 3788 रन - 71 विकेट

एंजेलो मैथ्यूज (श्रीलंका) - 133 मैच - 4126 रन - 68 विकेट

शाकिब अल हसन (बांग्लादेश) - 120 मैच - 3934 रन - 157 विकेट

सीन विलियम्स (जिम्बाब्वे) - 116 मैच - 4061 रन - 76 विकेट

