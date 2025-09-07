PM मोदी 13 सितंबर को कर सकते हैं मणिपुर का दौरा, जातीय हिंसा के बाद होगी पहली यात्रा- जानिए क्या तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर की यात्रा कर सकते हैं. अभी उनकी यात्रा की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों ने जानकारी दी है कि यात्रा से लेकर सभी तैयारियां की गई हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय ने संकेत दिया है कि पीएम मोदी कुछ घंटों के लिए दौरे पर आ सकते हैं. मई 2023 में मैतेई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा भड़कने के बाद पीएम मोदी का मणिपुर का यह पहला दौरा होगा.

ऐसे में इंफाल और चुराचांदपुर में हलचल तेज हो गई है. एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मिजोरम में नई बैराबी-सैरांग रेलवे का उद्घाटन करने के बाद चॉपर से मणिपुर के चुराचांदपुर जिले आएंगे. चुराचांदपुर पीस ग्राउंड में उनके भाषण देने के बाद उम्मीद है कि वह आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) के साथ कुछ देर बातचीत करेंगे.

पीस ग्राउंड में तैयारी तेज

चुराचांदपुर के सूत्रों का कहना है कि "पीस ग्राउंड" में नौ हजार सीटों की क्षमता वाली सभा तैयार की जा रही है. यहां प्रधान मंत्री जनता को संबोधित करेंगे. चुराचांदपुर के जिला मजिस्ट्रेट धारुन कुमार एस ने 4 सितंबर को एक आदेश में पूरे पहाड़ी जिले को 'नो ड्रोन जोन' क्षेत्र घोषित कर दिया. जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि जिले में वीवीआईपी के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

चुराचांदपुर में नागरिक समाज संगठन व्यक्तिगत रूप से प्रधान मंत्री को ज्ञापन सौंपने की योजना बना रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि चुराचांदपुर से प्रधानमंत्री चॉपर के जरिए इंफाल आएंगे, जिसके इंफाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने की उम्मीद है.

इंफाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर सौंदर्यीकरण का काम जोरों पर चल रहा है. जब NDTV ने हमने एयरपोर्ट का दौरा किया, तो वर्कर्स की भीड़ पेंट लगाती हुई दिखाई दी. एयरपोर्ट पर सड़क की मरम्मत, सड़कों के बीचों-बीच नए रंग-रोगन और झाड़ियों की कटाई का काम जोरों पर चल रहा है.

इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वह सड़क मार्ग से कांगला किला आएंगे, जहां वह पंद्रह हजार लोगों की भीड़ को संबोधित करेंगे. इंएयरपोर्ट और कांगला किले के बीच 7 किमी लंबी सड़क की भी मरम्मत और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, और पेड़ों की छंटाई की जा रही है. चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है और कांगला कैंपस के अंदर अनधिकृत तस्वीरें खींचने पर सख्ती से रोक है.

बड़ी घोषणा हो सकती है

यदि प्रधान मंत्री यात्रा करते हैं, तो मई 2023 में जातीय हिंसा फैलने के बाद पहली बार राज्य में आएंगे. इस यात्रा से उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं.

IANS की रिपोर्ट के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री के 13-14 सितंबर को असम के दो दिवसीय दौरे पर आने की उम्मीद है. पीएम मोदी की यात्रा सांस्कृतिक प्रतीक और भारत रत्न भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह के आसपास केंद्रित है और वह 13 सितंबर को गुवाहाटी में आधिकारिक समारोह का उद्घाटन भी करेंगे.