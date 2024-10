Sikandar Raza: रजा ने खूब बरसाए छक्के, फिर भी नहीं रच पाए इतिहास, दुनिया के इन 12 बल्लेबाजों ने एक मैच में लगाए हैं सर्वाधिक सिक्स

Batsman Who Hit Most Sixes in 1 Match of T20: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप सब रीजनल अफ्रीका क्वालीफायर ग्रुप बी का 12वां मुकाबला बीते कल (23 अक्टूबर 2024) जिम्बाब्वे और गाम्बिया के बीच नैरोबी में खेला गया. जहां जिम्बाब्वे की टीम 290 रनों के बड़े अंतर से ऐतिहासिक जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के हीरो जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर रजा रहे. उन्होंने अपनी टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 43 गेंदों का सामना किया. इस बीच 309.30 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 133 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 15 गगनचुंबी छक्के निकले. जिसके लिए मैच के अंत में उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से भी नवाजा गया.

गाम्बिया के खिलाफ जरुर रजा के बल्ले से 15 आतिशी छक्के निकले, लेकिन इसके बावजूद वह टी20 के एक मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज नहीं बन पाए हैं. क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप के एक मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने का खास रिकॉर्ड संयुक्त रूप से 'द यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल और एस्टोनियाई क्रिकेटर साहिल चौहान के नाम दर्ज है.

Sikandar Raza became the first Zimbabwe player to score a men's T20I century with a superb 133* against Gambia 🔥



More 👉 https://t.co/QJZzBlnikM pic.twitter.com/Nuh2nfZOjd — ICC (@ICC) October 23, 2024

बात करें टी20 फॉर्मेट के एक मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के उन चुनिंदा बल्लेबाजों के बारे में तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

18 छक्के - क्रिस गेल - नाबाद 146 रन - रंगपुर राइडर्स - बनाम ढाका डायनामायट्स - 2017

18 छक्के - साहिल चौहान - नाबाद 144 रन - एस्टोनिया - बनाम साइप्रस - 2024

17 छक्के - क्रिस गेल - नाबाद 175 रन - रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर - बनाम पुणे वॉरियर्स - 2013

17 छक्के - पुनीत बिष्ट - नाबाद 146 रन - मेघालय - बनाम मिजोरम - 2021

16 छक्के - हजरतुल्लाह जजई - नाबाद 162 रन - अफगानिस्तान - आयरलैंड - 2019

16 छक्के - ग्राहम नेपियर - नाबाद 152 रन - एसेक्स - बनाम ससेक्ट - 2008

16 छक्के - दसुन शनाका - 123 रन - सिंहलीस स्पोर्ट्स क्लब - बनाम सारासेन्स स्पोर्ट्स क्लब - 2016

16 छक्के - फिन एलन - 137 रन - न्यूजीलैंड - बनाम पाकिस्तान - 2024

15 छक्के - क्रिस गेल - नाबाद 151 रन - समरसेट - बनाम केंट - 2015

15 छक्के - श्रेयस अय्यर - 147 रन - मुंबई - बनाम सिक्किम - 2019

15 छक्के - जीशान कुकीखेल - 137 रन - हंगरी - बनाम ऑस्ट्रिया - 2022

15 छक्के - सिकंदर रजा - नाबाद 133 रन - जिम्बाब्वे - बनाम गाम्बिया - 2024

