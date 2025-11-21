सिकंदर रजा का धमाका, जिम्बाब्वे क्रिकेट का बदल दिया इतिहास, यह कारनामा करने वाले बने पहले स्पिनर

Sikandar Raza, Zimbabwe vs Sri Lanka: पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच जारी ट्राई सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 नवंबर को जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच रावलपिंडी में खेला गया. जहां जिम्बाब्वे की टीम सिकंदर रजा के बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के बदौलत 67 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान 39 वर्षीय ऑलराउंडर ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह जिम्बाब्वे की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटों का शतक पूरा करने वाले पहले स्पिनर, जबकि ओवरऑल दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.

सिकंदर रजा का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

सिकंदर रजा ने 2013 से खबर लिखे जाने तक जिम्बाब्वे की तरफ से कुल 125 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 111 पारियों में 22.83 की औसत से 100 सफलता हाथ लगी है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम एक बार 5, जबकि दो बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा है. 18 रन खर्च कर 5 विकेट चटकाने का कारनामा एक मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

वहीं बात करें उनके बल्लेबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने 125 मैच खेलते हुए 120 पारियों में 25.66 की औसत से 2823 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके 1 शतक और 16 अर्धशतक दर्ज है. नाबाद 133 रनों की पारी एक मैच में खेली गई उनकी सर्वोच्च पारी है.

रिचर्ड नगारवा के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड

जिम्बाब्वे की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट चटकाने का रिकॉर्ड रिचर्ड नगारवा के नाम दर्ज है. जिन्होंने 2019 से खबर लिखे जाने तक 88 मैच खेलते हुए 86 पारियों में 20.85 की औसत से 107 सफलता प्राप्त की है. नगारवा के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा है.

