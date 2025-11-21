विज्ञापन
स्टार्क करेंगे वसीम अकरम का रिकॉर्ड स्वाहा! एशेज का है अजब गजब इतिहास, टूर्नामेंट से पहले जानें सबकुछ

Mitchell Starc
  • ऑस्ट्रेलिया ने घरेलू मैदान पर कुल पंद्रह एशेज में से तेरह बार जीत हासिल की है और केवल दो बार सीरीज ड्रॉ रही है
  • पर्थ में एशेज का पिछला मुकाबला 2017-18 में खेला गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पारी और 41 रनों से जीत दर्ज की थी
  • पर्थ स्टेडियम में पिछले पांच पुरुष टेस्ट मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को हर बार जीत मिली है
Australia vs England 1st Test, Perth: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले प्रतिष्ठित एशेज सीरीज का आगाज बस कुछ देर में होने वाला है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा. मैच के दौरान दोनों टीमों की तरफ से कई खिलाड़ी कुछ खास उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

घरेलू जमीन पर ऑस्ट्रेलिया का है दबदबा

ऑस्ट्रेलियाई टीम का घरेलू जमीन पर एशेज सीरीज में हमेशा दबदबा रहा है. कंगारू टीम के बेहतरीन प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने खबर लिखे जाने तक घरेलू जमीन पर कुल 15 एशेज खेले हैं. इस दौरान उनको 13 बार जीत नसीब हुई है. इसके अलावा 2 सीरीज ड्रॉ रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पिछली बार उन्हें घरेलू जमीन पर जनवरी 2011 में हार मिली थी.

2017/18 में पिछली बार पर्थ में खेला गया था एशेज

पर्थ में पिछली बार एशेज का मुकाबला 2017/18 में खेला गया था. उस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम को WACA में पारी और 41 रनों से जीत मिली थी.

पर्थ का गजब इतिहास

एशेज 2025-26 का पहला मुकाबला पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां पिछले 5 पुरुष टेस्ट मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है.

केवल एक बार टेस्ट में एक साथ नजर आए हैं आर्चर और वुड

एशेज 2025-26 में जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड एक साथ धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. इससे पहले दोनों स्टार तेज गेंदबाज केवल एक बार टेस्ट में एक साथ नजर आए थे. यह मुकाबला जुलाई 2020 में वेस्टइंडीज के खिलाफ साउथेम्प्टन में खेला गया था.

स्टार्क के पास इतिहास रचने का मौका

स्टार्क अगर आगामी सीरीज में 13 विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं तो वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल बाएं हाथ के तेज गेंदबाज वसीम अकरम को पीछे छोड़ देंगे. स्टार्क ने खबर लिखे जाने तक 100 टेस्ट मैचों में 402 विकेट चटकाए हैं, जबकि वसीम अकरम के नाम 104 टेस्ट मैचों में 414 सफलता दर्ज है.

