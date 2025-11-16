विज्ञापन
विशेष लिंक

BCCI ने शुभमन गिल के हेल्थ पर दिया अपडेट, जानें कोलकाता टेस्ट में अब खेलेंगे या नहीं

Shubman Gill Fitness Update: बीसीसीआई की तरफ से शुभमन गिल की हेल्थ पर अपडेट जारी किया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
BCCI ने शुभमन गिल के हेल्थ पर दिया अपडेट, जानें कोलकाता टेस्ट में अब खेलेंगे या नहीं
Shubman Gill
  • शुभमन गिल कोलकाता टेस्ट मैच के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गर्दन में चोट लगने के कारण बाहर हो गए हैं
  • गिल ने चोट लगने के बाद केवल तीन गेंदों का सामना किया और चार रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ा था
  • शुभमन गिल को दिन के खेल खत्म होने के बाद वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी निगरानी की जा रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Shubman Gill Fitness Update: कोलकाता टेस्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. चोटिल भारतीय कप्तान शुभमन गिल पहले टेस्ट मैच से पूरी तरह से बाहर हो गए हैं. गिल की चोट पर बीसीसीआई ने अपडेट जारी करते हुए पोस्ट किया है, 'कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कप्तान शुभमन गिल की गर्दन में चोट लग गई थी. दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल वह अस्पताल में निगरानी में हैं. आगे वह टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है.'

साइमन हार्मर की गेंद पर ‘स्लॉग स्वीप' करने के प्रयास में चोटिल हुए थे गिल

शुभमन गिल कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साइमन हार्मर की गेंद पर 'स्लॉग स्वीप' करने के प्रयास में गर्दन में ऐंठन आने के कारण 'रिटायर्ड हर्ट' हुए थे. 'रिटायर्ड हर्ट' होने से पहले उन्होंने टीम की तरफ से केवल तीन गेंदों का सामना किया. इस बीच 4 रन बनाकर मैदान से बाहर गए.

टीम प्रबंधन का बयान

शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद टीम प्रबंधन की तरफ से बयान आया था कि उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है. उस दौरान बताया गया था, 'कप्तान गिल को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई. दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया.'

वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती हैं भारतीय कप्तान

भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गिल की चोट पर सहायक कोच मोर्ने मोर्केल का कहना है, 'हमें पता करना होगा कि उनकी गर्दन में ऐंठन कैसे आई. शायद रात को ठीक से सो नहीं पाया. इसका कार्यभार से कोई लेना देना नहीं है. गिल काफी फिट है और अपना बहुत ध्यान देते हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुबह उनकी गर्दन में ऐंठन आ गई.'

यह भी पढ़ें- जिस भारतीय स्टार से डरी हुई है पूरी अफ्रीकी टीम, उसे खेलने के लिए शॉन पोलॉक ने अपनी टीम का दिया गुरु ज्ञान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Shubman Singh Gill, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now