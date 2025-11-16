BCCI ने शुभमन गिल के हेल्थ पर दिया अपडेट, जानें कोलकाता टेस्ट में अब खेलेंगे या नहीं

Shubman Gill Fitness Update: कोलकाता टेस्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. चोटिल भारतीय कप्तान शुभमन गिल पहले टेस्ट मैच से पूरी तरह से बाहर हो गए हैं. गिल की चोट पर बीसीसीआई ने अपडेट जारी करते हुए पोस्ट किया है, 'कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कप्तान शुभमन गिल की गर्दन में चोट लग गई थी. दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल वह अस्पताल में निगरानी में हैं. आगे वह टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है.'

साइमन हार्मर की गेंद पर ‘स्लॉग स्वीप' करने के प्रयास में चोटिल हुए थे गिल

शुभमन गिल कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साइमन हार्मर की गेंद पर 'स्लॉग स्वीप' करने के प्रयास में गर्दन में ऐंठन आने के कारण 'रिटायर्ड हर्ट' हुए थे. 'रिटायर्ड हर्ट' होने से पहले उन्होंने टीम की तरफ से केवल तीन गेंदों का सामना किया. इस बीच 4 रन बनाकर मैदान से बाहर गए.

🚨 Update 🚨



Captain Shubman Gill had a neck injury on Day 2 of the ongoing Test against South Africa in Kolkata. He was taken to the hospital for examination after the end of day's play.



He is currently under observation in the hospital. He will take no further part in the… pic.twitter.com/o7ozaIECLq — BCCI (@BCCI) November 16, 2025

टीम प्रबंधन का बयान

शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद टीम प्रबंधन की तरफ से बयान आया था कि उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है. उस दौरान बताया गया था, 'कप्तान गिल को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई. दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया.'

वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती हैं भारतीय कप्तान

भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गिल की चोट पर सहायक कोच मोर्ने मोर्केल का कहना है, 'हमें पता करना होगा कि उनकी गर्दन में ऐंठन कैसे आई. शायद रात को ठीक से सो नहीं पाया. इसका कार्यभार से कोई लेना देना नहीं है. गिल काफी फिट है और अपना बहुत ध्यान देते हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुबह उनकी गर्दन में ऐंठन आ गई.'

