जिस भारतीय स्टार से डरी हुई है पूरी अफ्रीकी टीम, उसे खेलने के लिए शॉन पोलॉक ने अपनी टीम का दिया गुरु ज्ञान

शॉन पोलॉक ने अपनी टीम को रवींद्र जडेजा के सामने किस तरह से बल्लेबाजी करनी है. उसपर विचार साझा किया है.

जिस भारतीय स्टार से डरी हुई है पूरी अफ्रीकी टीम, उसे खेलने के लिए शॉन पोलॉक ने अपनी टीम का दिया गुरु ज्ञान
Shaun Pollock
  • शॉन पोलॉक ने रवींद्र जडेजा की गेंदबाजी की दूसरी पारी में प्रभावशाली प्रदर्शन की प्रशंसा की है
  • जडेजा ने दूसरी पारी में कम रन खर्च करते हुए 13 ओवर में चार विकेट लेकर विपक्षी टीम को कमजोर किया है
  • पोलॉक ने पहली पारी में जडेजा की धीमी गति से गेंदबाजी को कम खतरनाक बताते हुए सुधार की जरूरत बताई है
दक्षिण अफ्रीकी पूर्व कप्तान शॉन पोलॉक भी रवींद्र जडेजा के फैन हो गए हैं. इसके अलावा उन्होंने अपनी टीम को भारतीय अनुभवी ऑलराउंडर से निपटने का तरीका भी बताया है. पहली पारी में एक-एक विकेट के लिए तरसने वाले जडेजा दूसरी पारी में विपक्षी टीम के ऊपर कहर बनकर टूटे हैं. तीसरे दिन की समाप्ति तक उन्होंने दूसरी पारी में 13 ओवरों की गेंदबाजी की है. इस बीच महज 29 रन खर्च करते हुए विपक्षी टीम के 4 विकेट झटकर उन्हें हार की तरफ धकेल दिया है.

पोलॉक ने दूसरे दिन की समाप्ति के बाद क्रिकबज के साथ हुई चर्चा के दौरान कहा, 'पहली पारी में उन्होंने (रवींद्र जडेजा) जिस तरह से गेंदबाजी की उन्हें आप एक तेज गेंदबाज के रुप में खेल सकते थे. वह उस गति से गेंदबाजी कर रहे थे जिसे आप आसानी से बाउंड्री लाइन के बाहर हिट कर सकते थे. वह खतरनाक नजर नहीं आ रही थे.'

पोलॉक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'अगर (पिच को लेकर) उन्हें ऐसी सतह दी जाए जहां गेंद रुकती हो और खड़ी होकर बल्लेबाज तक पहुंचती हो तो वह बेहद खतरनाक हो जाते हैं.'

रवींद्र जडेजा ने दूसरी पारी में जिस तरह से क्रीज का इस्तेमाल किया. पोलॉक ने उस चीज की भी सराहना की है. उन्होंने कहा, 'जिस तरह से उन्होंने क्रीज का इस्तेमाल किया वह प्रभावशाली था. एक स्पिनर के तौर पर वह कमाल करते हैं. आप अक्सर स्पिनरों को स्टॉक स्टैंडर्ड डिलीवरी स्पॉट पर आते और पूरे दिन खेलते हुए देखते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं.'

