टीम इंडिया के '5 पांडव': कल संभलकर रहना पाकिस्तान, एक का तो बल्ला आग उगल रहा

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final: ...तो भाइयो-बहनो एशिया कप के फाइनल का मंच सच चुका है. क्रिकेट की चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हैं. बस कुछ घंटों का इंतजार है फिर सांस रोक देने वाला फाइनल शुरू होने वाला है. भारत के दर्शक भी इस मैच को देखने के लिए खास तैयारी कर चुके होंगे. तो दूसरी तरफ टीम इंडिया भी अपनी सभी पैबंद को दुरुस्त करने में जुट गई होगी. भारत ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया है और बिना कोई मैच हारे फाइनल का टिकट कटाया है. उनसे पाकिस्तान को दो बार मात दी वहीं, श्रीलंका से जीतने के लिए उसे थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी है. अगर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के 5 अस्त्र चल गए तो टीम इंडिया को विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता है.

अस्त्र नंबर-1, शुभमन गिल

शुभमन गिल ने एशिया कप 6 मैचों में अभी तक 23 के औसत से एक बार नॉटआउट रहते हुए कुल 115 रन बनाए हैं. उनका इस सीरीज में उच्चतम स्कोर 47 रन है. लेकिन पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वी को मात देने के लिए भारत के इस अस्त्र का चलना बेहद जरूरी है. गिल जिस कैलिवर के बैटर हैं उनके लिए ये औसत काफी कम हैं. अगर पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में इनका बल्ला चलता है तो भारत की जीत कोई नहीं रोक सकता है.

अस्त्र नंबर-2, सूर्यकुमार यादव

टी20 में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव अपने अजब-गजब शॉट के लिए जाने जाते हैं. इस सीरीज के 6 मैचों में हालांकि, उन्होंने अपने नाम के अनुरूप बैटिंग नहीं की है. 6 मैचों की 5 पारियों में 23.66 के औसत से उन्होंने महज 71 रन बनाए हैं. उनका भी उच्चतम स्कोर 47 है. पाकिस्तान के खिलाफ हाईप्रेशर गेम में सूर्या का बल्ला चला बेहद जरूरी है. अगर वो अपने नाम के अनुसार करिश्मा कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा.

अस्त्र नंबर-3, हार्दिक पंड्या

एशिया कप में इस बार हार्दिक पंड्या का बल्ला रूठा हुआ है. वैसे बड़े मैचों में उनके प्रदर्शन की कोई सानी नहीं है. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल एक ऐसा मंच होगा जहां पांड्या से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. पांड्या ने एशिया कप के 6 मैचों की चार पारियों में महज 16 के औसत से 48 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 38 है. ऐसे में ऑलराउंडर पंड्या का बल्ला इस फाइनल में चल गया तो तय मानिए सूर्या एक विजयी ट्रॉफी उठाते दिखेंगे.

अस्त्र नंबर-4, संजू सैमसन

अरसे तक टीम इंडिया में नजरअंदाज किए गए संजू सैमसन एशिया कप में अच्छे लय में दिख रहे हैं. एशिया कप अबतक के 6 मैचों की तीन पारियों में सैमसन ने 36 के औसत से 108 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 56 रन हैं. संजू पिच पर आते ही लय में रहते हैं. अगर फाइनल में उनकी ये लय बरकरार रही तो भारत को मुश्किल नहीं होने वाली है.

अस्त्र नंबर-5, अभिषेक शर्मा

भारत के इस खब्बू बल्लेबाज ने तो एशिया कप में कहर बरपा रखा है. इस सीरीज में सर्वोच्च रन उन्होंने ही ठोके हैं. एशिया कप की 6 मैचों की 6 पारियों में शर्मा ने 51.50 के कमाल के औसत से 309 रन ठोके हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 75 है. अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर उनका बल्ला ऐसे ही चला तो भारत को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता है.

