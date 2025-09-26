जाति पूछी, फिर पीट-पीटकर किया बेहोश... हिंदी की किताब नहीं लाने पर शिक्षक की दलित छात्र से हैवानियत

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है. कक्षा 12 के दलित छात्र की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह हिंदी की किताब नहीं लाया था. छात्र को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि वह स्कूल में ही बेहोश हो गया. छात्र का आरोप है कि टीचर ने उसकी जाति भी पूछी. बाद में उसने घर पहुंचकर यह बात अपने परिजनों को बताई. अगले दिन उसके परिजनों ने तहरीर देकर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

सलोन थाना क्षेत्र के एक स्कूल में कक्षा 12 पढ़ने वाला छात्र हिंदी की किताब नहीं लाया था. महज इतनी सी बात पर शिक्षक ओमप्रकाश शुक्ला आग बबूला हो गए और उससे पहले क्लास में पीटा और उसके बाद बाहर ले जाकर भी जमकर पिटाई की गई. इसके बाद छात्र को धमकाया गया कि पुलिस या कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है.

टीचर ने मेरी जाति पूछी: पीड़ित छात्र

छात्र का कहना है कि टीचर ने मेरी जाति पूछी, जब उसने बताया कि वो पासी (दलित समुदाय) है तो उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वह स्कूल में ही बेहोश हो गया है. होश में आने के बाद भी उसे घर नहीं भेजा गया बल्कि स्कूल में ही रोक कर रखा गया और होमवर्क पूरा करने के लिए कहा गया.

छात्र के शरीर पर चोट के गहरे निशान

छात्र को इतना पीटा गया कि उसके शरीर पर गहरे लाल निशान पड़ गए हैं. परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है.

इस मामले में अभी तक पुलिस का कोई बयान सामने नहीं आया है. वहीं स्कूल की तरफ से भी पिटाई के संबंध में कोई बयान नहीं आया है. इस घटना के बाद फिलहाल बच्चे ने स्कूल जाना छोड़ दिया है.