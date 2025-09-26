संजय कपूर की मौत के बाद उनकी संपत्ति से जुड़ा विवाद इस समय खबरों में है. इन दिनों कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है और कर‍िश्‍मा कपूर अपने बच्‍चों के हक के लिए लड़ रही हैं. संजय की बहन मंधिरा ने NDTV को दिए एक खास इंटरव्‍यू में इस पूरे विवाद के बीच कर‍िश्‍मा के साथ अपने और मां रानी कपूर के साथ रिश्‍तों पर खुलकर बात की है. उन्‍होंने बताया है कि तीनों आपस में रोज ही बात करते हैं और उनका एक ही मकसद है कि कैसे इस परिवार को बचाया जाए.

संजय उनके बच्‍चों के पिता थे

मंधिरा से सवाल किया गया, 'क्‍या आप और आपकी मां करिश्‍मा कपूर के कॉन्‍टैक्‍ट में हैं? इस पर मंधिरा का जवाब था, 'हम रोज ही बात करते हैं. यह सबकुछ हमारे लिए एक बड़े झटके की तरह है और जो कुछ भी हो रहा है, वो सबकुछ एक बड़े झटके की तरह है.' मंधिरा से इंटरव्‍यू में यह भी पूछा गया कि करिश्‍मा कपूर अपने बच्‍चों के हक के लिए लड़ रही हैं, आप इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? मंधिरा का जवाब था, 'बिल्‍कुल उन्‍हें हक की लड़ाई करनी चाहिए और वह करेंगी. वह (संजय) उनके बच्‍चों के पिता थे.'

पूरे परिवार के लिए खराब स्थिति

अब इस केस में अगला कदम क्‍या होगा? कोर्ट में दूसरे पक्ष की तरफ से सभी संपत्तियों को लिस्‍ट किया जाएगा और तब आप और आपकी मां अगले कदम पर क्‍या फैसला लेंगी? इस पर मंधिरा ने जवाब दिया, 'मां अपने वकील से बात कर रही हैं और तब हम फैसला करेंगे कि अगला कदम क्‍या होगा. मुझे जिस बात की चिंता सता रही है और जिस बात का अहसास किसी को नहीं है, वह है कि मेरी को 80 साल की उम्र में बार-बार एक सदमे की स्थिति में रखा जा रहा है. वह अभी तक अपने बेटे को खोने का दुख भी पूरी तरह से जाहिर करने में समर्थ नहीं हैं. मुझे लगता है कि जो कुछ भी चल रहा है वह वाकई पूरे परिवार के लिए बेहद खराब है.'

करिश्‍मा के बच्‍चों को अलग करने की कोशिश

उन्‍होंने आगे कहा, 'अपने पति और अपने बेटे को खोने के बाद मेरी मां को इस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है. उनके पति ने अपने पूरे जीवन में जो कुछ कमाया, वह भी गंवा चुकी हैं. मेरी मां सदमे में हैं.' उनका कहना था कि वह जिस स्थिति से गुजर रही हैं, वह काफी मुश्किल है. मंधिरा ने बताया, 'करिश्‍मा और हम पिछले कई साल से साथ हैं और ऐसा नहीं है कि हमने अचानक से बातचीत शुरू की. मेरी मां बच्‍चों के साथ छुट्टियों पर भी जाती रही है. दुखद है कि अब रिलेशनशिप इस बात पर है आधारित है कि बच्‍चों को कैसे सुरक्षित किया जाए, इस परिवार को कैसे बचाया जाए और मेरी को कैसे सुरक्षित किया जाए.'





मंधिरा ने आगे कहा, 'बड़े दुख की बात है कि अब हम सिर्फ इस पर बात करते हैं कि क्‍या हुआ, हम इस परिवार को कैसे बचा सकते हैं. मंधिरा ने कहा कि मेरी मां के 6 नाती-पोते हैं और उन्‍हें सबका ध्‍यान रखना है. मुख्‍यतौर पर समायरा और कियान को अलग किया जा रहा है. मेरे पिता अपने सभी नवासे-नवासियों को बेहद प्‍यार करते थे.'

मेरी मां को मिलना चाहिए सब

मंधिरा ने बताया कि जिस समय उनके पिता ने साथ जर्मनी के साथ डील साइन की थी तो उनके बेटे का जन्‍म हुआ था. उनका कहना था कि एक परिवार के तौर पर हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, वह बहुत दुखदायी है. कोई भी आया और अब वह हमसे सबकुछ छीनने की कोशिशें कर रहा है. मंधिरा ने प्रिया का नाम लिए बगैर कहा कि वह तो उनके पिता को जानती तक नहीं और न ही कभी उनसे मिलीं थीं. ऐसे में वह कैसे दावा कर सकती हैं कि उनके पति ने उनसे इतना प्‍यार किया कि अपने पूरे परिवार को ही कटऑफ कर दिया है, क्‍या बकवास है. मंधिरा ने कहा कि यह सच है कि हमने चार साल तक बात नहीं की कि लेकिन यह भी सच है कि अगर किसी को कुछ मिलना चाहिए था तो वह मेरी मां थीं.

NDA पर क्‍या बोलीं मंधिरा

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने संजय कपूर की तीसरी पत्‍नी प्रिया कपूर को सीलबंद लिफाफे में उनकी 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति की जानकारी देने की मंजूरी दे दी है. इस पर मंधिरा ने कहा कि उन्‍हें NDA की ज्‍यादा जानकारी नही है.उनका कहना था कि यह ठीक है और समस्या यह थी कि प्रिया कपूर इस बात पर जोर दे रही थीं कि लिस्‍ट तक पहुंच रखने वाले सभी लोगों से नॉन-डिस्‍क्‍लोजर एग्रीमेंट (एनडीए) पर हस्ताक्षर करवाए जाएं. उनका कहना था कि वो NDA नहीं चाहते थे बल्कि वो सच जानना चाहते हैं.