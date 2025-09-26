विज्ञापन
Asia Cup Final Ind VS Pak: एशिया कप के फाइनल में पहली बार भारत-पाकिस्तान, 41 सालों के इतिहास में पहला मौका

Asia Cup Final Ind VS Pak: एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में यह पहला मौका होगा कि जब भारत और पाकिस्तान की टीमें खिताबी भिड़ंत के लिए आमने-सामने होंगी.

Asia Cup Final Ind VS Pak: भारत और पाकिस्‍तान के बीच अब तक 18 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से भारत ने 10 मैच जीते हैं.
  • एशिया कप 2025 के फाइनल में पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें मुकाबले के लिए आमने-सामने होंगी.
  • भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 18 एशिया कप मुकाबले हुए हैं जिसमें भारत ने दस और पाकिस्तान ने छह मैच जीते हैं.
  • सोशल मीडिया पर भारत-पाकिस्तान फाइनल को लेकर उत्साह है और कई मीम्स भी तेजी से वायरल हो रहे हैं.
Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला इतिहास रचने जा रहा है. 41 सालों के इतिहास में यह पहला मौका होगा कि जब भारत और पाकिस्तान की टीमें खिताबी भिड़ंत के लिए आमने-सामने होंगी. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस महामुकाबले को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त उत्साह है और मैच से 72 घंटे पहले ही यह ट्रेंड करने लगा है. बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बनाई, जबकि भारत पहले ही क्वालिफाई कर चुका है. अब क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें रविवार की उस ऐतिहासिक शाम पर टिकी हैं, जब दो चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमें पहली बार एशिया कप फाइनल में टकराएंगी. 

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गुरुवार को बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के बीच मुकाबला खेला गया. बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शुरुआत की, लेकिन आखिर में उनके बल्लेबाज बुरी तरह लुढ़क गए और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली. अब पाकिस्‍तान को रविवार को भारत से भिड़ना है. कमाल की बात है कि एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में कभी आमने-सामने नहीं हुई हैं. 

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के रिकॉर्ड

भारत और पाकिस्‍तान के बीच अब तक 18 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से भारत ने 10 और पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं, जबकि 2 मैच बेनतीजा रहे हैं. 

  • कुल मुकाबले: 18
  • भारत की जीत: 10
  • पाकिस्तान की जीत: 6
  • बेनतीजा मैच: 2

भारत के पक्ष में है एशिया कप का रिकॉर्ड 

हालांकि रिकॉर्ड भारत के पक्ष में है और भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को दो बार हराया है. लेकिन मैदान के बाहर विवाद इतने गर्म हैं कि फाइनल को लेकर तनाव अभी से ही बढ़ने लगा है.

आईसीसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सुपर फॉर के मैच के बाद पाकिस्तान की गेंदबाजी की तारीफ की है.

भारत ने अंतर साफ कर दिया: पठान

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने X पर ट्वीट किया है, "एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा. भारत ने अपना प्रभुत्व दिखाया है और अन्य टीमों के साथ अंतर स्पष्ट कर दिया है. पाकिस्तान टीम ने भी सुधार दिखाया है, खासकर गेंदबाजी में."

सोशल मीडिया पर मीम्‍स की बाढ़

वहीं इस महामुकाबले को लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है तो वहीं अभी से ही भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर मीम्स की बाढ़ आने लगी है.

Asia Cup Final, Asia Cup 2025, Asia Cup India-Pakistan Final
